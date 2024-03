La regista di Barbie, Greta Gerwig, è tornata a parlare della possibilità di un sequel. Come riportato da Variety, urante la presentazione di Women of the Year di Time, la regista ha infatti dichiarato che: “Se trovo la risacca, allora lo facciamo. Se non trovo una risacca, non c’è più niente da fare“. Una risposta che lascia dunque poco all’interpretazione, ma la Warner Bros. Discovery sarà sicuramente molto motivata a trovare una storia che spinga a un secondo film. “È qualcosa che ho amato moltissimo fare“, ha aggiunto. “E ho amato così tanto il mondo che abbiamo costruito e tutti gli attori e l’idea di poter stare di nuovo con quel gruppo di persone è molto eccitante“.

“La mia stella polare è ‘Cosa amo profondamente? Cosa mi interessa davvero? Qual è la storia che c’è sotto questa storia?“. Gerwig si è chiesta ad alta voce. “E penso che con ‘Barbie’, la storia che c’era sotto era che io amavo Barbie. Ricordo che andavo da Toys R Us e guardavo le Barbie e mi piacevano i loro capelli. Mi piaceva tutto di loro e mia madre non era convinta. E trovo che sia questa la storia, questa la storia generazionale… Cerco sempre di trovare questi risvolti“. Per il momento, tuttavia, non sembrano esserci piani per un sequel e con Gerwig impegnata sui film di Le Cronache di Narnia, potrebbe eventualmente volerci un po’ prima di pensare ad un ritorno a Barbieland.

Chi c’era nel film di Barbie?

Barbie è stato diretto da Greta Gerwig da una sceneggiatura scritta insieme a Noah Baumbach. È stato prodotto da Margot Robbie e Tom Ackerly per LuckyChap e da Robbie Brenner di Mattel Films insieme a Josey McNamara e Ynon Kreiz. Durante la sua programmazione nelle sale, il film ha ottenuto un incasso mondiale di oltre 1,4 miliardi di dollari, diventando così il film di maggior incasso del 2023. Il film è interpretato da Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Issa Rae, Michael Cera, Hari Nef, Will Ferrell, Helen Mirren, Dua Lipa e altri ancora.