Barry Keoghan è stato richiamato per interpretare il Joker? Ecco cosa ha dichiarato l’attore

In The Batman, l’Enigmista viene sconfitto dal Cavaliere Oscuro e rinchiuso ad Arkham. Poi, negli ultimi momenti del film, il serial killer fa amicizia con un personaggio bizzarro, già rinchiuso nel manicomio criminale di Gotham, che in seguito scopriremo essere il Joker di Barry Keoghan.

La Warner Bros. ha pubblicato una scena eliminata estesa mentre il film era ancora nei cinema, in cui Batman visitava il Joker ad Arkham per vedere se la sua mente contorta potesse aiutarlo a rintracciare Edward Nashton. Si scopre che il vigilante aveva messo il cattivo dietro le sbarre durante il suo “Anno Uno” a Gotham City, informazione che prepara il terreno per un’inevitabile rivincita tra i due acerrimi nemici.

È stato ampiamente riportato che il Joker tornerà in The Batman Part II, anche se il regista Matt Reeves potrebbe avere piani più grandi per questa sinistra nuova interpretazione del Clown Principe del Crimine nel suo eventuale terzo film.

Barry Keoghan tornerà nei panni di Joker?

Parlando con Josh Horowitz, Keoghan ha condiviso la sua speranza di tornare come il Joker, ma ha affermato di essere tenuto all’oscuro sul suo futuro DC. “È una cosa importante, ma devo dire che, se si presentasse l’opportunità, sì, mi piacerebbe esplorarla e, data l’opportunità, immergermici davvero”, dice l’attore irlandese. “Ma non sono stato contattato, non ho sentito nulla”.

Ha continuato confermando di aver pensato molto alla storia passata e all’aspetto del Joker, elogiando il lavoro del truccatore Mike Marino (che ha anche trasformato Colin Farrell in Oz Cobb). Keoghan commenta il suo ruolo di Druig in Eternals ma non si sofferma su un possibile ritorno o se è deluso dal fatto che i Marvel Studios abbiano sostanzialmente rinunciato ai personaggi dopo il grande cliffhanger del film del 2021.

Parlando di dare una nuova svolta a The Joker durante la promozione di The Penguin, Reeves ha detto: “Ogni volta che ti avvicini a uno di questi personaggi, devi trovare un modo nuovo per farlo. Quindi questo lo rende incredibilmente scoraggiante. Allo stesso tempo, questa versione di Penguin è una versione di Penguin che nessuno aveva mai visto”.

“L’unico modo per farlo è sentirsi come se ti stessi guadagnando il tuo posto perché altrimenti stai solo facendo di più e la gente dice: ‘Beh, l’abbiamo visto, quindi cosa hai per noi?’ Quindi come può essere la cosa che amiamo, ma anche qualcosa che non abbiamo visto?” ha continuato il regista. “Questa è sempre la sfida. Quindi con un personaggio del genere, questa dovrebbe essere l’asticella”.

Al momento, le uniche notizie certe legate al film sono che The Batman – Parte II uscirà nelle sale il 2 ottobre 2026.

