James Gunn: gli ultimi aggiornamenti ufficiali di Creature Commandos e The Batman Parte II

I DC Studios non hanno partecipato al Comic-Con di San Diego di quest’anno, lasciando che i Marvel Studios rubassero la scena presentando i loro prossimi film sugli Avengers, The Fantastic Four: First Steps e altri progetti entusiasmanti.

Da allora, lo studio ha anche portato la sua line-up in due diversi eventi D23, cosa che ha contribuito a garantire che l’MCU oscurasse i piani DCU dei DC Studios.

La speranza era che gli studi affiliati con Warner Bros Discovery potessero dominare l’evento CCXP del mese prossimo in Brasile, ma James Gunn ha confermato che né lui né Peter Safran saranno presenti. Questo sicuramente riduce le possibilità di ottenere un trailer di Superman e priva i DC Studios di un’altra opportunità di promuovere i suoi piani per film e televisione.

A parte i frequenti aggiornamenti sui social media di Gunn, la scaletta di “Capitolo 1: Dei e mostri” non è stata aggiornata da quando i DC Studios sono stati fondati nel gennaio 2023. Gunn si è anche preso del tempo per smentire una popolare voce sui social media su Nicholas Hoult che interpreta un Lex Luthor più giovane in Creature Commandos. Su Bluesky, il regista e dirigente dello studio avrebbe aggiunto che Superman è ambientato solo poche settimane dopo questa serie.

Inoltre, oggi è il primo giorno in due mesi in cui non abbiamo avuto un nuovo episodio di The Penguin su Sky e NOW (sostituito da Dune: Prophecy). Il dramma acclamato dalla critica ha ulteriormente aumentato l’entusiasmo per The Batman Parte II, ma Gunn afferma che la sceneggiatura di Matt Reeves non è ancora finita e non è stata ancora consegnata (a differenza di quanto che era circolato).

Non si tratta necessariamente di una cattiva notizia, ma il sequel di Batman ha già perso la data di uscita di ottobre 2025 e speriamo che non slitti ulteriormente oltre l’attuale data di ottobre 2026.

Tutto quello che sappiamo su Creature Commandos

La serie animata Creature Commandos, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol. 3 nel ruolo della Principessa Ilana Rostovic, Zoe Chao nel ruolo della Dott.ssa Nina Mazursky, Alan Tudyk nel ruolo del Dottor Phosphorus, Sean Gunn nel ruolo di Weasel e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Senior.

Steve Agee riprenderà il suo ruolo di Peacemaker, John Economos. È prevista anche la partecipazione di Viola Davis nel ruolo di Amanda Waller. Recentemente James Gunn ha rivelato di considerare La sposa di Indira Varma come il personaggio principale della serie. Ha anche aggiunto che non sta dirigendo alcun episodio, ma ha diretto le sessioni di registrazione di ciascun attore.

“La nuova serie riprende direttamente dopo il finale della prima stagione di Peacemaker, che lascia la Waller con le mani legate dal punto di vista operativo, il che significa che non è più in grado di farla franca mettendo in gioco vite umane per portare a termine le sue missioni clandestine e moralmente discutibili. Al contrario, recluta una banda di disadattati, non diversamente dalla Suicide Squad e da Peacemaker“, ha rivelato Gunn.