Dragon Trainer, leakato il trailer on line

Il primo teaser trailer per la versione live-action di Dragon Trainer della DreamWorks Animation è attualmente in programmazione in alcuni cinema. Mentre è probabile che un’uscita online sia imminente, più di un minuto di filmato è appena trapelato online.

Prontamente ritirato dalla distribuzione, il video presenta il fatidico incontro tra Hiccup e Sdentato, il maldestro giovane vichingo e la Furia Buia che diventa il suo amico più fidato. Nel filmato anche uno sguardo a Gerard Butler che interpreta Stoick, papà di Hiccup, e che riprende il suo ruolo dal film d’animazione. Nel complesso, tuttavia, gli effetti visivi sembrano impressionanti e Sdentato è essenzialmente una versione leggermente più raffinata della sua controparte dei cartoni animati (in termini di design, non sembrano esserci differenze degne di nota).

Butler ha recentemente parlato con Collider del lavoro sul tanto atteso remake di Dragon Trainer: “Sì, faceva molto freddo ed era un po’ triste perché siamo andati nel momento peggiore. Era dicembre, o in realtà stavamo iniziando a gennaio. Avevo una stanza d’albergo con un vetro proprio vicino alla mia vasca, e per qualche ragione, avevo deciso che avrei fatto dei bagni di ghiaccio ogni mattina. Quindi, alle cinque del mattino, il mio [fisioterapista] — perché ero tipo, ‘Non metterò il ghiaccio nella vasca,’ — entrava e riempiva la mia vasca di ghiaccio, e io entravo in questo bagno di ghiaccio, ma fuori era buio con il vento che soffiava, ero fradicio. Sai quanto era gelido. Almeno se fai un bagno di ghiaccio, e sei a Los Angeles è un cielo azzurro. Era tipo, ‘Esco da qui e vado lì.'”

“Ma avevo sette strati, strati spessi, e una folta barba, e poi avevo una specie di pelle d’orso o di lupo sopra. Era pesantissimo. Quando avevo la mia spada e il mio scudo e l’elmo, che era pesante, e tutti quegli strati con le fibbie che andavano in giro, pesava 40 chili, il mio costume. Ero, nel bel mezzo della giornata più fredda, fradicio di sudore dentro perché era come una fornace lì dentro. Quindi, immagino di aver avuto il vantaggio di… avevo raramente freddo mentre tutti gli altri ne avevano. Ero tipo, “Sì, la mia barba sta cadendo a causa del sudore”. Devi rimetterla giù. Le mie sopracciglia stavano cadendo. Ho dovuto incastrarlo perché sudavo troppo.”

Tutto quello che sappiamo sul live action di Dragon Trainer

La Universal Pictures ha riunito un cast impressionante per Dragon Trainer che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

Dean DeBlois, che ha scritto e diretto Lilo & Stitch e la trilogia di Dragon Trainer insieme a Chris Sanders, dirige questo remake.

Nel film d’animazione, Hiccup, un giovane vichingo che sogna di diventare un coraggioso cacciatore di draghi, stringe un’improbabile amicizia con una delle bestie volanti dopo averla ferita per sbaglio. Insieme, Hiccup e il suo nuovo amico, che lui chiama Sdentato, devono unire le loro culture in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Dragon Trainer uscirà nelle sale il 13 giugno 2025.