Un attore precedentemente scelto per il riavvio di Blade dei Marvel Studios ha confermato di non essere più coinvolto nel prossimo progetto della Fase 6 del MCU. Dopo anni di voci su un riavvio di Blade, Kevin Feige dei Marvel Studios ha finalmente confermato lo sviluppo del progetto nel 2019 e ha rivelato che l’acclamato attore Mahershala Ali interpreterà il personaggio principale, nonostante la sua interpretazione di Cottonmouth in Luke Cage della Marvel Television. Da allora, tuttavia, la tumultuosa produzione di Blade è stata afflitta da ritardi, scioperi, abbandoni e riscritture, il che significa che il progetto ora non dovrebbe essere distribuito prima del 7 novembre 2025, due anni dopo la data di uscita originale del 2023.

Anche se la produzione di Blade sembra finalmente fare progressi, l’attore Aaron Pierre ha parlato con Variety durante la 55esima edizione dei NAACP Image Awards e ha confermato di non essere più coinvolto nel progetto. Pierre, che è salito alla ribalta con ruoli nella serie Syfy della DC Krypton, The Underground Railroad e Old di M. Night Shyamalan, era stato scelto per un ruolo non rivelato in Blade nel febbraio 2022. Ma ha osservato che, “con l’evolversi del progetto, [lui è] non ne fa più parte”, suggerendo che il personaggio di Pierre è stato omesso durante una delle varie riscritture. “All’inizio c’erano conversazioni. Man mano che il progetto si è evoluto, non ne faccio più parte.” ha dichiarato.

Blade, tutto quello che sappiamo sul film

Del nuovo Blade e si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il Blade di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’MCU. Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals, quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade. Con il periodo di riprese annunciato, è solo questione di tempo prima che inizio ad arrivare ulteriori notizie sul film, sia per quanto riguarda il cast sia per quanto riguarda il look del protagonista e dell’opera in sé. Dovrebbe arrivare in sala il 7 novembre 2025.