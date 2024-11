Captain America: Brave New World, il trailer finale è bellissimo ma ci lascia con un dubbio

L’ultimo trailer di Captain America: Brave New World è uscito di recente e in molti si dicono soddisfatti. C’è un’atmosfera molto cool, da spy-story, e un sacco di azione. Red Hulk emerge da Harrison Ford lasciando detriti infuocati al suo posto, Sam (Anthony Mackie) lancia il suo scudo attraverso diversi missili volanti sul corpo di Tiamut e le ali rosse, bianche e blu sembrano più cool e accattivanti che mai.

Poi c’è una scena che è perfettamente condita con la giusta quantità di “spezie Marvel” in cui Sam si schianta verso il basso dal cielo, eseguendo perfettamente un atterraggio da supereroe, dice “aspetta”, e una folata di vento lo segue dall’alto verso il basso arriva a spazzare via i suoi nemici. Azione e simpatia, tutto perfettamente bilanciato, nella migliore ricetta Marvel.

Powered by

Quale domanda ci lascia il trailer?

Torniamo indietro. Sappiamo che Sam Wilson è stato introdotto in Captain America: The Winter Soldier e all’epoca non aveva poteri, ma era in grado di eseguire imprese di combattimento corpo a corpo di livello esperto, incluso il combattimento con il Soldato d’Inverno. Era molto credibile quando Bucky lo ha sconfitto senza troppi sforzi.

Facciamo un salto in avanti ad Ant-Man dove Sam combatte contro Scott, e non fa nulla di stravagante. Ant-Man vince il combattimento. Poi, in Captain America: Civil War, non fa ancora nulla che un essere umano molto ben addestrato in un universo di fumetti non potrebbe fare. In Infinity War, la sua trama è un po’ forzata quando combatte i Chitauri e se la cava bene quanto Steve Rogers e Black Panther, ma è comunque abbastanza credibile dato che non fa alcun danno a Thanos. Nella sua ultima apparizione cinematografica in Endgame, il suo tempo a schermo è breve, ma comunque credibile. Infine, nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, Sam appare nella sua versione più realistica di sempre, a parte il fatto di essere in grado di lanciare lo scudo con quasi la stessa forza di Steve Rogers.

Come fa Sam Wilson a compiere atti supereroistici senza superpoteri?

Sam è una persona normale. Sì, è un esperto di combattimento corpo a corpo e ha una tuta alata avanzata ad assisterlo. Ha combattuto al fianco di Capitan America, Iron Man, Thor e altri eroi Marvel, ma non ha il siero del super soldato nelle vene, ha un’armatura “normale” e non è un dio.

Ci sono diverse scene nel trailer in cui Sam avrebbe dovuto realisticamente morire o essere ferito in modo permanente. La prima è la scena dell’atterraggio del supereroe che abbiamo descritto sopra. La seconda è quando Sam lancia il suo scudo attraverso i missili. È una classica mossa di Capitan America, ma come fa Sam, senza poteri, a lanciare uno scudo attraverso missili a razzo lanciati da un jet in movimento?

Quando viene colpito direttamente da un missile pochi istanti dopo, mentre tiene lo scudo, le sue ali sono avvolte davanti a lui e i suoi jet gli forniscono propulsione. Nel poster ufficiale, Sam sta usando lo scudo per bloccare un pugno di Red Hulk. Non sembra uno scenario plausibile. Sappiamo che lo scudo ha capacità di dispersione di energia e forza, ma in Civil War, Steve è stato colpito da una granata direttamente sullo scudo e l’ha fatto volare. Immaginiamo che Red Hulk possa colpire con una forza molto più forte di quella con cui esplode una granata.

Ci sono tre possibili spiegazioni per la forza di Sam Wilson

La prima e più probabile spiegazione è che siamo di fronte a una sospensione dell’incredulità perché questo è un film tratto da un fumetto. Onestamente, non ci dovrebbero essere problemi in questo caso. Dopotutto sono tante le licenze fantastiche che questo tipo di film danno per scontate.

La seconda spiegazione è che Sam ha preso il siero del super soldato. E’ improbabile, poiché parte del suo arco narrativo è “non essere Steve Rogers”. Tutti amano ricordargli che non è il Cap che conoscevano. Se Sam prendesse il siero del super soldato, sarebbe un passo indietro nel suo viaggio verso la dimostrazione che è Capitan America.

La terza opzione è più intrigante, ma ugualmente improbabile. Forse la nuova tuta e le ali di Sam sono state realizzate con uno dei metalli più noti della Marvel. Forse ha ricevuto un po’ di assistenza da Wakanda e c’è del vibranio nella sua tuta. Forse è persino intrecciata con l’adamantio, il che rappresenterebbe la prima volta che il metallo si affaccia nella linea temporale principale del MCU.