Cinefilos.it ti porta al Fantasticon Film Fest: prenota i biglietti per PIECE BY PIECE e THE BEAST

Dopo il successo della prima edizione, manca poco al Fantasticon Film Fest (FFF), il cinema di MGWCMX, dedicato al genere anime, fantasy e horror che anticipa l’apertura al 21 novembre e che si svolge all’interno dello splendido Auditorium di Fiera Milano.

Durante i giorni della manifestazione il festival proporrà proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi ai quali i lettori di Cinefilos.it potranno assistere gratuitamente. Ecco le attività in programma e le istruzioni per partecipare gratis alle proiezioni:

THE BEAST – Inaugurazione 21 novembre, ingresso ore 18.30, evento ore 19.00 presso Auditorium di Fiera Milano Rho – Ingresso Porta Sud

Il Fantasticon Film Fest taglia il nastro con The Beast, il nuovo attesissimo film distopico del maestro Bertrand Bonello, una storia d’amore che trascende i confini temporali, in un futuro prossimo in cui l’intelligenza artificiale regna suprema: The Beast rilegge il racconto La bestia nella giungla di Henry James in una chiave mai così contemporanea. L’inaugurazione e la proiezione speciale saranno accompagnate da un talk condotto da Simone Arcagni sull’influenza dell’intelligenza artificiale nella cultura e nello spettacolo.

PIECE BY PIECE – Anteprima 22 novembre, ingresso 19.30, evento ore 20.00) presso Auditorium di Fiera Milano Rho – Ingresso Porta Sud

Piece by Piece è il film sulla storia, la vita e la carriera di Pharrell Williams raccontate dall’immenso potere creativo dei mattoncini LEGO, preparatevi a scoprire come piccoli pezzi possano costruire grandi sogni in un’esperienza cinematografica imperdibile! L’anteprima italiana del film sarà preceduta da un talk sulle tecniche di animazione e i mondi trasversali condotto da Andrea Fornasiero e Mauro Zingarelli!

Per iscriversi occorre prenotarsi con una mail a [email protected] in cui inviare mail indicando NOME – COGNOME – MAIL – NOME EVENTO – NUMERO PERSONE e si riceverà mail di conferma.