Young Avengers: spunta un primo nome per la regia del film non ancora confermato?

Noah Hawley, noto per Fargo e Alien: Earth, potrebbe essere il primo nome in lizza per la regia di Young Avengers, unendosi così alla famiglia in continua espansione del Marvel Cinematic Universe.

Secondo Daniel Richtman, Hawley ha incontrato lo studio per scrivere e dirigere potenzialmente “diversi progetti”, tra cui il film Young Avengers. Lo scooper ritiene inoltre che Hawley fosse uno dei registi presi in considerazione per dirigere Avengers: Doomsday e Secret Wars prima che i fratelli Russo firmassero.

Powered by

Non sarebbe il primo incontro di Hawley con il marchio Marvel, poiché in precedenza aveva lavorato alla serie Legion tangente al mondo degli X-Men di FX. Era anche stato associato a un film da solista su Doctor Doom prima che il progetto venisse scartato.

Un film sui Giovani Vendicatori deve ancora essere annunciato ufficialmente, ma abbiamo avuto abbastanza indizi da essere sicuri che il team Jr. degli Eroi più Potenti della Terra si riunirà nell’MCU a breve.

Chi sono gli Young Avengers disponibili?

In The Marvels, dopo aver aiutato Carol Danvers e Monica Rambeau a sconfiggere Dar-Benn e a prevenire un evento Multiversale catastrofico, Kamala Khan (Iman Vellani) usa l’iPad S.W.O.R.D. di Nick Fury per rintracciare Kate Bishop (Hailee Steinfeld) di Occhio di Falco e le dice che sta mettendo insieme una squadra.

Secondo una recente indiscrezione di Alex Perez di The Cosmic Circus, la squadra “sarebbe stata un mix di YA e Champions“, e lui crede che sarà sicuramente una “formazione corposa perché ci sono molti candidati“.

Oltre a Kamala Khan e Kate Bishop, ricordiamo che il MCU ha già presentato Cassie Lang, Skaar figlio di Hulk, Billy Maximoff, che è partito alla ricerca del fratello Tommy, America Chavez e Eli Bradley.