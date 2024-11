Cinefilos.it ti porta al Fantasticon Film Fest: prenota i biglietti per Skeleton Crew, The Bad Guy, L’Attacco dei Giganti e Hunter x Hunter

Dopo il successo della prima edizione, manca poco al Fantasticon Film Fest (FFF), il cinema di MGWCMX, dedicato al genere anime, fantasy e horror che anticipa l’apertura al 21 novembre e che si svolge all’interno dello splendido Auditorium di Fiera Milano.

Durante i giorni della manifestazione il festival proporrà proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi ai quali i lettori di Cinefilos.it potranno assistere gratuitamente. Ecco le attività in programma e le istruzioni per partecipare gratis alle proiezioni:

Powered by

SKELETON CREW – Sabato 23 novembre, ingresso ore 18.00, evento ore 18.30 presso Auditorium di Fiera Milano Rho – Ingresso Porta Sud.

Esploriamo Skeleton Crew, il nuovo capitolo dell’universo di Star Wars. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire come questa serie si inserisca nel panorama galattico, esplorando temi, personaggi e connessioni con le altre storie di Star Wars. Panel condotto da Gabrielle Croix e Andrea Fornasiero.

A seguire presentazione in anteprima assoluta di contenuti esclusivi tratti da ‘Star Wars: Skeleton Crew’, la serie originale in live-action targata Lucasfilm con protagonista Jude Law nei panni di un misterioso personaggio (“Jod”). Prossimamente in esclusiva su Disney+.

THE BAD GUY – Sabato 23 novembre, ingresso ore 19.00, evento ore 20.00 presso Auditorium di Fiera Milano Rho – Ingresso Porta Sud.

Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi registi e creatori svelano il dietro le quinte di ‘The Bad Guy – seconda stagione’ nuova e potente produzione , in una masterclass imperdibile condotta da Mauro Zingarelli. Un’occasione per scoprire le sfide creative e le scelte stilistiche che hanno dato vita alla serie e per approfondire il loro processo artistico insieme ai protagonisti che l’hanno realizzata.

A seguire proiezione esclusiva dei primi due episodi della seconda serie. Prossimamente in esclusiva su Prime Video.

HUNTERXHUNTER E ATTACCO DEI GIGANTI – Domenica 24 novembre, ingresso ore 17.45, evento ore 18.15 presso Auditorium di Fiera Milano Rho – Ingresso Porta Sud.

Un’occasione unica per entrare nel mondo degli anime insieme a Takahiro Yoshimatsu, celebre regista e character designer di ‘Hunter x Hunter’, in un incontro a cura di Cavernadiplatone e Gabrielle Croix.

A seguire proiezione di un episodio della celebre serie ‘Hunter x Hunter’ alla presenza del regista. In collaborazione con Dynit.

Inoltre, in coda, introduzione a cura di Gabrielle Croix e proiezione in esclusiva dei primi 20’ de ‘L’attacco dei giganti – il film: parte 1. L’arco e la freccia cremisi’, in occasione del ritorno sul grande schermo. Prossimamente con Dynit e Adler Entertainment.

Per iscriversi occorre prenotarsi con una mail a [email protected] in cui inviare mail indicando NOME – COGNOME – MAIL – NOME EVENTO – NUMERO PERSONE e si riceverà mail di conferma.