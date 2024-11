Wolf Man: il regista spiega come La Mosca abbia ispirato il body horror del film

Dal regista della Blumhouse e de L’uomo invisibile Leigh Whannell arriva un nuovo terrificante incubo lupesco, Wolf Man. Nel film, il candidato ai Golden Globe Christopher Abbott (Poor Things) interpreta Blake, marito e padre di San Francisco, che eredita la sua remota casa d’infanzia nell’Oregon rurale dopo che il padre scompare e viene dato per morto.

Con il matrimonio con la potente moglie Charlotte (Julia Garner, vincitrice di un Emmy) che si sta logorando, Blake convince Charlotte a prendersi una pausa dalla città e a visitare la proprietà con la loro giovane figlia, Ginger (Matlida Firth; Coma).

Tuttavia, quando la famiglia si avvicina alla fattoria nel cuore della notte, viene attaccata da un animale invisibile e, in una fuga disperata, si barrica all’interno della casa mentre la creatura si aggira per il perimetro. Mentre la notte si allunga, Blake inizia a comportarsi in modo strano, trasformandosi in qualcosa di irriconoscibile, lasciando Charlotte a decidere se il terrore all’interno della loro casa sia più letale.

Ciò che abbiamo visto del nuovo design di Wolf Man ha finora diviso le opinioni, ma Whannell sta prendendo spunto per il suo body-horror da un classico indiscusso.

“Quello che La mosca ha fatto che molti altri film horror con effetti pratici di quel periodo non hanno fatto è stato portare la tragedia fuori da questi effetti pratici”, ha detto il regista a Empire . “Non era una battuta in La Mosca. Era lì per illustrare qualcuno che stava morendo di una malattia“.

“Mi sono detto: ‘Devo farlo‘”, ha continuato Whannell. “Non si tratta di essere divertenti o disgustosi o cruenti. Si tratta della tragedia del corpo umano che va in pezzi“.

Per quanto riguarda l’apporto della Garner, ha detto: “Sarà la bussola emotiva di questo film, e sarà quello che Shelley Duvall era in Shining. Non ci si spaventa in Shining senza Shelley Duvall. E così mi sono detto: ‘Devo trovare qualcuno che possa assorbire l’empatia del pubblico’. E lei ha fatto un lavoro incredibile“.

Tutto quello che sappiamo su Wolf Man

Dopo che i piani del “Dark Universe” della Universal sono andati in fumo, la Blumhouse ha fatto un ottimo lavoro con le sue rivisitazioni moderne di questi mostri classici. Nonostante un design che si discosta da ciò che i fan si aspettano, è molto probabile che Wolf Man superi le aspettative all’inizio del prossimo anno.

Il film è interpretato da Sam Jaeger (The Handmaid’s Tale), Ben Prendergast (The Sojourn) e Benedict Hardie (The Invisible Man), con il nuovo arrivato Zac Chandler, Beatriz Romilly (Shortland Street) e Milo Cawthorne (Shortland Street).