Dwayne Johnson si trasforma in Maui in carne e ossa nelle prime foto sul set di Oceania (Moana)

Nonostante abbia ricevuto recensioni ampiamente contrastanti per molti dei suoi remake live-action, la Disney continua ad andare avanti con altri adattamenti dei suoi classici più amati. Il prossimo è Oceania (Moana 2026), una rivisitazione del film del 2016 che segue il film d’animazione Oceania 2 (Moana 2) di questo Ringraziamento.

Mentre Auli’i Cravalho continuerà a dare la voce a Moana della Disney Animation, passerà le redini alla nuova arrivata Catherine Laga’aia per questo rifacimento live-action, mentre Dwayne “The Rock” Johnson riprenderà il suo ruolo di Maui.

Powered by

Il recasting di Cravalho ha senso per la sua età, anche se è difficile immaginare qualcun altro che interpreti il personaggio, visto il modo in cui il wrestler professionista ha fatto suo il semidio.

Come abbiamo riportato per la prima volta su Toonado.com, oggi è emersa sui social media una prima immagine di Johnson sul set insieme a Laga’aia. Con i suoi tatuaggi, i capelli lunghi e la gonna di erba, l’attore sembra uscito direttamente dal film d’animazione del 2016… anche se è un po’ strano vedere il personaggio portato in vita in questo contesto.

Questi scatti arrivano dopo un’immagine ufficiale del dietro le quinte rilasciata di recente che mostra l’amo magico di Maui e la canoa di Moana.

“Sono davvero entusiasta di abbracciare questo personaggio perché Moana è uno dei miei preferiti”, ha dichiarato la diciassettenne Laga’aia al momento del casting. “Mio nonno viene da Fa’aala, Palauli, a Savai’i. E mia nonna è di Leulumoega Tuai, sull’isola principale di ‘Upolu, nelle Samoa”.

“Sono onorata di avere l’opportunità di celebrare Samoa e tutti i popoli insulari del Pacifico e di rappresentare le ragazze che mi somigliano”.

Thomas Kail, che ha diretto Hamilton a Broadway e su Disney+, dirige questa versione di Moana e ha aggiunto: “Sono entusiasta di aver conosciuto Catherine, Rena, Frankie e John attraverso questo processo di casting. Sono onorata di questa opportunità e non vedo l’ora di essere sul set tutti insieme. E non c’è coppia migliore di Catherine e Dwayne per stare in canoa – anzi, trio: anche Heihei è pronto”.

Welp, you film out in public on one of the most popular beaches on the West Side and you’re bound to have people take pics and get a leak or two, especially if you’re Maui and Moana. pic.twitter.com/u8pkCqmfeb — Reel News Hawaii (@reelnewshawaii) November 20, 2024

Tutto quello che sappiamo sul live-action di Oceania (Moana)

La produzione del live-action di Oceania è iniziata, mentre la data di uscita è prevista per il 10 luglio 2026. Il film è diretto da Thomas Kail, (“Hamilton” a Broadway e Disney+, “Grease Live” e “We Were the Lucky Ones”).

Dirige da una sceneggiatura di Jared Bush, che ha scritto la sceneggiatura di Oceania del 2016, e Dana Ledoux Miller, una scrittrice samoana che ha creato “Thai Cave Rescue” di Netflix e ha co-fondato l’organizzazione no-profit Pasifika Entertainment Advancement Komiti (PEAK). .

Il nuovo film è prodotto da Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia (tramite il loro banner Seven Bucks Productions) e Beau Flynn (per FlynnPictureCo). Lin-Manuel Miranda, che ha scritto le canzoni originali, fungerà anche da produttore.