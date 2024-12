Conclave: perché il cardinale eletto Papa sceglie proprio quel nome

Il regista di Conclave, Edward Berger, spiega perché il cardinale Benitez, eletto Papa alla fine del film, sceglie il nome di Innocenzo. Guidato da Ralph Fiennes, il film, basato sull’omonimo romanzo di Robert Harris, segue l’assemblea dei cardinali per l’elezione di un papa. Nel corso del film, diversi favoriti vengono esclusi alla corsa al soglio pontificio a causa di uno scandalo finché un outsider non vince la gara, il cardinale Benitez (Carlos Diehz), un misterioso cardinale che ha prestato servizio a Kabul.

Parlando con Vanity Fair, il regista premio Oscar spiega come mai Benitez ha scelto il nome di Innocenzo quando viene eletto come nuovo papa. Edward Berger dice che “è un nome che indica purezza senza preconcetti”, tipicamente quello che si vede nei bambini, che non hanno brutte esperienze, che sono aperti agli altri, che non hanno pregiudizi, proprio come Benitez.

È un nome che indica purezza senza preconcetti. Lo vedi nei bambini: non hanno brutte esperienze, sono teoricamente solo positivi, solo aperti verso gli altri. Non hanno pregiudizi. Sono innocenti. Poi la società li condiziona a essere in un certo modo, i loro genitori, la scuola, gli amici e le brutte esperienze lasciano un trauma. Quindi Benitez si presenta a noi con assoluta apertura, e penso che sia questo che significa.

Conclave aveva preparato questa svolta disseminando la storia di indizi

Anche se può sembrare strano o poco ortodosso, il nome non è poi così insolito. Finora, 13 Papi hanno scelto il nome Innocenzo per il papato, l’ultimo è Papa Innocenzo XIII, nato Michelangelo dei Conti e capo della Chiesa cattolica e governatore dello Stato Pontificio dall’8 maggio 1721 alla sua morte nel marzo 1724.

La spiegazione di Berger si adatta al comportamento e alle azioni di Benitez durante tutto il film. Circondato da cardinali con programmi politici e che nascondono scandali, Benitez è una presenza gentile, una boccata d’aria fresca. All’inizio di Conclave, il cardinale Lawrence di Fiennes dice: “Se ci fosse solo certezza e nessun dubbio, non ci sarebbe mistero e quindi non ci sarebbe bisogno di fede. Preghiamo affinché Dio ci conceda un papa che dubiti”. La supplica di Lawrence viene esaudita, poiché Benitez, considerando il suo segreto che viene rivelato in una delle scene finali del film, è qualcuno che vive tra certezza e dubbio e riesce ad accettarlo con grazia. Un atteggiamento che sarebbe adatto anche per i laici.