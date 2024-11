Deadpool & Wolverine: la nuova scena eliminata mostra la prima “C bomb” del MCU

Per celebrare il debutto di Deadpool & Wolverine su Disney+, Ryan Reynolds ha condiviso una nuova scena eliminata dal film sui suoi account social.

La sequenza si svolge subito dopo che il Deadpool Corps decide di smettere di combattere per poter festeggiare l’arrivo di Peter. Il Mercenario Chiacchierone di Terra-10005 decide di unirsi e raccontare come il suo Peter gli abbia dato un senso di appartenenza… solo per essere immediatamente accolto da un coro di insulti dal Corpo.

“Fottiti, testa di m***a”, gli dice Kidpool prima che un altro intervenga per dire “Torna in Canada, stronzo”. Tuttavia, l’insulto più pesante arriva quando Welshpool, interpretato dal calciatore di Wrexham Paul Mullins, fa due dita a Wade Wilson e urla “F*** off, c***!” (che in italiano si tradurrebbe “Vaffanculo, fichetta!”). Sì, Deadpool & Wolverine ha quasi presentato la prima vera bomba C del Marvel Cinematic Universe. È una scena divertente, però, e che stabilisce che la Deadpool Corps non ha alcun amore per questa Variante del Mercenario (resta da vedere se faranno squadra in futuro).

Welshpool era una Variante appena creata per questo film e rende omaggio al Wrexham A.F.C., la squadra di calcio gallese di cui Reynolds è comproprietario con l’attore Rob McElhenney. La squadra è stata protagonista della serie di documentari Welcome to Wrexham.