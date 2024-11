Deadpool & Wolverine: una pagina della sceneggiatura riporta la battuta volgarissima che la Disney ha chiesto di rimuovere

Disney/Marvel Studios hanno chiaramente concesso al regista di Deadpool & Wolverine Shawn Levy e alla star Ryan Reynolds molta libertà d’azione quando si è trattato di materiale più audace che sono stati in grado di includere nel film, ma c’é una battuta che evidentemente è andata un po’ troppo oltre per un certo dirigente dello studio.

Reynolds ha rivelato che gli è stato chiesto di eliminare una battuta in particolare, anche se all’epoca si è rifiutato di rivelare la battuta e ha giurato di non farlo mai. “C’era una nota su questa battuta, e dirò questo, ovvero che mi è stato chiesto di eliminarla. Non sono stato nemmeno obbligato a farlo. Per citare qualcuno in una posizione di leadership molto elevata alla Disney, “Mi piacerebbe molto se togliessi quella battuta. Ci renderebbe davvero la vita difficile qui.’ Non appena me lo ha detto, c’era qualcosa nella mia testa che diceva, ‘Devo mantenere la battuta! per forza!’ E poi non appena la nebbia della guerra si dirada e ci pensi due volte, è come, ‘Certo che posso toglierla. Posso dire qualcosa su Pinocchio invece? E la risposta è stata sì!”

“Molte settimane dopo”, interviene Levy. “Il mio amico Ryan è un figlio di puttana testardo. Ci sono volute settimane perché il terreno si ammorbidisse, e porteremo quella battuta nella tomba“.

Reynolds rivelò poi che la battuta su Pinocchio era stata aggiunta come sostitutivo a quella tolta. “L’intelligenza e il merito della battuta sono certamente discutibili, ma è la battuta su Pinocchio. Sai? “Ho Pinocchio incastrato nel culo, e sta mentendo come un pazzo”… Ha sostituito quello che c’era prima, e non ci perdo il sonno…”

Sveltata la battuta censurata da Deadpool & Wolverine

Ora, grazie ad alcune pagine della sceneggiatura del film che sono state condivise online, sappiamo qual era la battuta originale: “Cazzo! Cosa, non possiamo permetterci nemmeno un altro X-Man? La Disney è così avara. Riesco a malapena a respirare con tutto questo cazzo di Topolino in gola”.

