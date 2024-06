Army of One: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film

Quello del revenge movie è da sempre un filone di film particolarmente popolari e acclamati, dove il protagonista di turno intraprende una spedizione punitiva nei confronti di quanti hanno ucciso o rapito dei suoi cari. Da prima genere prettamente pensato per un pubblico maschile, negli ultimi anni, fortunatamente, sono stati realizzati sempre più film dove ad andare in cerca di vendetta è un personaggio femminile. Da Il buio nell’anima a Colombiana, da Peppermint – L’angelo della vendetta fino al recente Army of One.

Diretto da Stephen Durham, regista qui alle prese con un genere diverso dopo essersi occupato prevalentemente di horror, Army of One è un intenso thriller che fa della sua solitaria protagonista una personalità dotata della forza e delle capacità di un intero esercito, come recita il titolo. Realizzato nel 2020, il film non ha però ottenuto un’adeguata distribuzione, anche per via della pandemia di Covid-19, cosa che lo ha portato a passare piuttosto in sordina.

Ed ecco perché il suo passaggio televisivo è l’occasione per gli appassionati di questo genere per scoprire questo solido thriller d’azione ricco di colpi di scena e sequenze di grande impatto. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Army of One. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Army of One

Protagonista del film è Brenner, un’agente delle forze speciali, che insieme a suo marito Dillon parte per un’escursione nei boschi per staccare dal lavoro. Durante le loro esplorazioni si intrufolano in una baita e scoprono per caso un deposito illegale di armi e droghe. I due, capendo la gravità della situazione, tentano di fuggire. Il loro tentativo è però vano perché i trafficanti, capitanati dallo spietato Butch, li vedono, li inseguono e riescono a catturarli.

I criminali non si accontentano di una semplice cattura ma dopo aver torturato la coppia, uccidono Dillon e pensano di aver ucciso anche Brenner che invece sopravvive alle violenze inflitte. La donna, riuscita a liberarsi, è ora intenzionata a vendicare il marito. Rabbia e dolore uniti alla sua preparazione militare le daranno la forza e la determinazione di un intero esercito, che la aiuterà in questa caccia al nemico.

Il cast del film e le location dove è stato girato il film

Ad interpretare la protagonista, Brenner, vi è l’attrice Ellen Hollman, nota per aver recitato anche nella serie Spartacus e nei film Love and Monsters e Matrix: Resurrections. Accanto a lei, nel ruolo del marito Dillon, vi è invece l’attore Matt Passmore, visto nelle serie Satisfaction e The Glades. L’attrice Kendra Carelli interpreta invece Emily, mentre Alan Moore è il detective Frank Shelton, uno dei pochi uomini di cui Brenner può fidarsi.

Gary Kasper interpreta Buth, mentre Stephen Dunlevy è Hank, uno dei mercenari. L’attore, nella vita reale, è il marito di Ellen Hollman. Infine, l’attrice Geraldine Singer, recentemente vista nei film Scappa – Get Out, Nessuno ti salverà e Lisa Frankenstein, interpreta Mama, potente criminale in cui si imbatterà Brenner. Per quanto riguarda le location dove si sono svolte le riprese, invece, i luoghi prescelti si possono ritrovare in Alabama e in Georgia.

Come finisce il film? Ecco la descrizione del finale

Nel corso del film Brenner scopre che Butch fa capo ad una donna di nome Mama, che possiede quasi tutta la città e gestisce tutti gli affari di droga che in essa avvengono. Pertanto, detiene il potere maggiore all’interno di questi confini. Seguendo le tracce dei suoi uomini e uccidendoli uno dopo l’altro, Brenner arriva finalmente a una casa di proprietà di Mama, dove affronta Butch e lo uccide.

Brenner viene a quel punto inseguita dagli scagnozzi di Mama all’interno della foresta. Durante l’inseguimento, Brenner fa la conoscenza di Emily, che eraa tenuta prigioniera da Mama ed è incinta del figlio di Butch. Brenner le promette che, qualunque cosa accada, si assicurerà che Emily e il nascituro restino al sicuro. Tuttavia, decide di usare la ragazza come esca per attirare allo scoperto Mama.

Quando però la criminale trova Emily, si genera una situazione di stallo, con Mama che tiene la ragazza bloccata con un coltello alla gola. In un momento di distrazione di Brenner, Mama uccide senza pietà Emily, che esala l’ultimo respiro tra le mani di Brenner. Quest’ultima, disperata per non essere riuscita a mantenere la sua promessa, giura ulteriormente vendetta nei confronti della criminale, ormai rimasta a corto di scagnozzi.

Poco dopo, Mama passare il tempo fuori casa mentre uno dei suoi ragazzi sta per darle del tè. Proprio in quel momento, Mama riceve un messaggio con scritto “giorno del giudizio” sul suo telefono e sente un colpo di pistola. Pochi istanti dopo, un proiettile le buca la fronte, lasciandola morta sulla sedia. Naturalmente è Brenner ad aver sparato da lontano, che può così considerare conclusa la sua vendetta, pur dovendo vivere con il rimorso per non essere riuscita a salvare suo marito ed Emily.

