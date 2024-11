Doctor Strange e Clea sono nei piani futuri dei Marvel Studios

Mentre i Marvel Studios sembrano mettere a punto una strategia che possa rimetterli in carreggiata dopo qualche passo falso, sembra che ci siano nuovi programmi anche per una coppia di personaggi che ha un grande potenziale: Doctor Strange e Clea.

Visti insieme per la prima (e ultima) volta nella scena post credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, abbiamo lasciato il duo mentre si dirigeva verso la Dimensione Oscura. E ora lo Stregone è missing in action ormai da un po’ di tempo.

Secondo Alex Perez di The Cosmic Circus ecco quali sono le novità in merito alla coppia: “Stephen Strange se n’è andato da ben 2 anni quando arriviamo a Doomsday, e ha lasciato anche il Sanctum Sanctorum senza sorveglianza. E di certo non ha detto a Wong dove stava andando”.

C’è quindi da immaginare che il personaggio di Benedict Cumberbatch sia da qualche parte impegnato a lottare contro forze oscure sostenuto da Clea, che abbiamo visto interpretata da Charlize Theron.