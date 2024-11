Scarlet Witch-Doctor Doom: la coppia apparirà in Doomsday ma senza coinvolgimento romantico

Mentre la fine della Multiverse Saga si avvicina, altre voci sui prossimi film di Avengers, Doomsday e Secret Wars, si stanno facendo strada on line, e uno di questi arriva da The Cosmic Circus.

Scarlet Witch e Doctor Doom avranno un accordo?

Secondo Alex Perez, le recenti affermazioni sulla coppia Scarlet Witch-Doctor Doom sono corrette. Tuttavia, secondo lo scooper, non ci sarà un elemento romantico nella loro relazione. “Voglio chiarire che questo non è uno strano scenario di matrimonio come nei fumetti”, spiega Perez. “L’obiettivo di Wanda sarà quello di provare a correggere gli errori commessi durante l’uso del Darkhold. Questo sarà tutto incentrato sul suo arco di redenzione”. Come, questi progetti di redenzione si sposino con gli obbiettivi di Doctor Doom, che immaginiamo saranno meno nobili, resta da vedere.

In Agatha All Along abbiamo avuto la speranza di rivedere Wanda, tuttavia ciò non è stato possibile, dal momento che la serie si è orientata più su Billy e ha posto le basi per la sua ricerca di Tommy. Tuttavia è davvero improbabile che il personaggio amato dai fane. interpretato da Elizabeth Olsen non venga ulteriormente sfruttato da Kevin Feige.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.