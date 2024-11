Tron: Ares, le prima foto ufficiale del personaggio di Jared Leto

Quando Tron: Ares uscirà l’anno prossimo, saranno passati 15 anni da quando Tron: Legacy ci ha riportato alla Griglia (che a sua volta era un seguito del classico originale del 1982).

Questo terzo capitolo, diretto dal regista di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar Joachim Rønning, sarà all’altezza delle aspettative dei fan? C’è un po’ di incertezza, in particolare con Jared Leto che interpreta il ruolo principale di Ares. Reduce da Morbius e da Suicide Squad, Leto non desta troppa fiducia nei fan, tuttavia, il fatto che il premio Oscar interpreti un programma che lascia la Griglia ed entra nel mondo reale è innegabilmente intrigante.

Parlando con Empire, Rønning ha spiegato come il passaggio dai Daft Punk ai Nine Inch Nails nella colonna sonora sia indicativo della continua evoluzione del franchise di fantascienza. “Con i Nine Inch Nails a fare la musica, questa puntata sarà un po’ più grintosa, un po’ più industriale”, dice il regista al sito. “Per me è stato importante mettere a confronto La Griglia e il mondo reale. In questo senso, Nine Inch Nails si presta perfettamente a questo nuovo mondo di Tron che stiamo creando.”

“Quello che cerco sempre in ogni storia è un nucleo emotivo forte”, aggiunge Rønning. “Questo film sarà probabilmente più emozionante di quanto la gente si aspetti. Riguarda il costo dell’essere umani.”

Cosa racconta Tron: Ares

Tron: Ares segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale al mondo reale in una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

Il film è interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson. La regia è di Joachim Rønning; i produttori sono Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger.

Tron: Ares arriverà nei cinema il 10 ottobre 2025.