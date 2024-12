European Film Awards 2024: Emilia Pérez trionfa

L’ultimo film di Jacques Audiard, Emilia Pérez, ha dominato gli European Film Awards a Lucerna, in Svizzera, aggiudicandosi i premi di miglior film e miglior regista. Il film di Audiard è arrivato alla serata a pari merito con La stanza accanto di Pedro Almodovar per il maggior numero di nomination. Il bottino del film include anche la migliore attrice per Karla Sofia Gascón e la migliore sceneggiatura.

Altri grandi vincitori questa sera in Svizzera sono stati il ​​regista Gints Zilbalodis che ha vinto il premio come miglior film d’animazione per il suo film di successo Flow e il film palestinese-israeliano No Other Land che ha vinto il premio come miglior documentario.

Gli European Film Awards, votati dai circa 5.000 membri dell’European Film Academy di Berlino in tutta Europa, sono anche visti come un indicatore per il quale i film europei probabilmente prenderanno piede nella stagione dei premi degli Stati Uniti.

Il vincitore del premio come miglior film europeo dell’anno scorso, Anatomia di una caduta, ha ottenuto cinque nomination agli Oscar, tra cui miglior film e migliore attrice (Sandra Hüller), con la regista Justine Triet e il co-sceneggiatore Arthur Harari che hanno vinto l’Academy Award per la migliore sceneggiatura.

Dal prossimo anno, gli European Film Awards si svolgeranno a gennaio, spostamento deciso come parte di una strategia per posizionare i premi all’interno del più ampio dibattito sulla stagione dei premi su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Tutti i vincitori 2024 European Film Awards

European Film

EMILIA PÉREZ by Jacques Audiard

European Director

Jacques Audiard for EMILIA PÉREZ

European Screenwriter

Jacques Audiard for EMILIA PÉREZ

European Actress

Karla Sofía Gascón in EMILIA PÉREZ

European Actor

Abou Sangare in SOULEYMANE’S STORY

Best Documentary

NO OTHER LAND (Palestine, Norway) – documentary film, directed by Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra & Hamdan Ballal, produced by Fabien Greenberg, Bård Kjøge Rønning, Yuval Abraham, Basel Adra, Rachel Szor & Hamdan Ballal

European Discovery – Prix FIPRESCI

Armand, directed by Halfdan Ullmann Tøndel

Young Audience Award

The Remarkable Life of Ibelin (Norway), directed by Benjamin Ree, produced by Ingvil Giske

European Animated Feature Film

FLOW directed by Gints Zilbalodis (Latvia, France, Belgium)

European Cinematography

The Substance (Benjamin Kračun)

European Editing

Emilia Pérez (Juliette Welfling)

European Production Design

The Girl With the Needle (Jagna Dobesz)

European Costume Design

The Devil’s Bath (Tanja Hausner)

European Make-up & Hair

When the Light Breaks (Evalotte Oosterop)

European Original Score:

The Girl With the Needle (Frederikke Hoffmeier)

European Sound

Souleymane’s Story (Marc-Olivier Brullé, Pierre Bariaud, Charlotte Butrak, Samuel Aïchoun, Rodrigo Diaz)

European Visual Effects

THE SUBSTANCE (Bryan Jones, Pierre Procoudine-Gorsky, Chervin Shafaghi, Guillaume Le Gouez)

European Short Film

THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT directed by Nebojša Slijepčević (Croatia, France, Bulgaria, Slovenia)

European Achievement in World Cinema

Isabella Rossellini