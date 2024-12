Aaron Taylor-Johnson, dice che Kraven – il cacciatore ha “spinto i limiti” del rating R

A meno di una settimana dall’arrivo di Kraven – Il Cacciatore nelle sale, l’entusiasmo dei fan sembra ancora relativamente spento. Sony Pictures ha cercato di aumentare l’interesse pubblicando i primi 8 minuti e, sebbene l’anteprima abbia ricevuto una risposta per lo più positiva, è stata anche rapidamente dimenticata dopo essere stata rilasciata lunedì mattina presto.

GamesRadar+ ha recentemente incontrato il regista J.C. Chandor e il protagonista Aaron Taylor-Johnson, e il regista ha parlato delle “spettacolari” acrobazie del film Marvel.

“C’era una sorta di implacabilità nel personaggio che abbiamo colto entrambi. Sembra che non si arrenda mai. Volevo che le acrobazie, fin dall’inizio della loro progettazione, avessero un carattere di realtà ”, ha spiegato. “Con la tecnologia di cui disponiamo, oggi si può fare di tutto, quindi si tratta quasi di limitare ciò che il personaggio può fare”.

“E poi c’è questo ragazzo [riferendosi a Taylor-Johnson]. È solo un interprete fisicamente dotato. È un pezzo di argilla con cui si possono fare un sacco di cose belle!”.

Aaron Taylor-Johnson ha aggiunto: “Penso che anche un rating R [duro] significava che non avevamo bisogno di trattenerci”, ha detto del film che ha ricevuto un raro rating “18” nel Regno Unito. “Stavamo cercando di inserirlo in quella scatola e poi ci siamo detti che dovevamo liberare questo personaggio e rendergli giustizia. Ci hanno permesso di renderlo un R, e abbiamo decisamente superato i limiti!”.

“Sembra strano dirlo, ma la classificazione R ci ha permesso di fare alcune cose ”, ha osservato Chandor. “C’è una storia di malattia mentale. Vedrete un paio di cose che accadono qui, dove vi sentirete dire ‘whoa’, che in realtà si riferiscono più al modo in cui questi ragazzi sono stati cresciuti”.

Nonostante ciò, l’attore ha continuato dicendo: “Penso che al centro della storia ci sia un vero e proprio dramma familiare. Questi due ragazzi sono cresciuti in un ambiente molto tossico. Il loro padre è un gangster russo, il capo di questa banda di mafiosi, e alla fine vuole cedere l’attività”.

Sergei Kravinoff, tuttavia, non è interessato a diventare un gangster. “Questo fa sì che il mio personaggio intraprenda questo viaggio per diventare un vigilante e il suo percorso per diventare un cattivo”.

Niente di tutto ciò sembra particolarmente accurato dal punto di vista fumettistico, anche se sembra che il rapporto tra Kraven e suo fratello Dmitri (il supercriminale noto come Camaleonte nei fumetti) sarà al centro dell’attenzione.

“È l’unica cosa a cui lui [Sergei/Kraven] tiene e che vuole proteggere con tutta la sua vita, ma credo che finisca per essere coinvolto in tutto ciò [che] potrebbe metterlo in pericolo, e deve convivere con questo”, rivela Johnson. “E quindi c’è un cuore e un’anima davvero forti in questa storia”.

La Sony, Taylor-Johnson e Chandor sembrano ignari del fatto che questo non è ciò che i fan vogliono da Kraven – Il cacciatore. La richiesta di vederlo combattere contro Spider-Man sullo schermo è stata molto forte fin dalla metà degli anni Duemila, ma una storia di origini gangsteristiche… beh, è probabilmente la direzione sbagliata in cui portare questo villain per molti motivi. Kraven – Il cacciatore arriverà nelle sale il 13 dicembre.