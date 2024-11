Fast & Furious: Vin Diesel aggiorna sull’ultimo capitolo del franchise

La star di Fast & Furious, Vin Diesel, condivide un aggiornamento sul piano di conclusione del franchise, compreso il numero di altri film e il ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs. È infatti stato confermato che Fast & Furious 11 è in arrivo (e pare sia in produzione) e l’anno scorso è stato anche annunciato un film spinoff su Luke Hobbs, ma non è ancora chiaro quanti altri film ci saranno effettivamente nel franchise.

Ora Diesel si affida a Instagram per condividere un nuovo aggiornamento sui piani per la fine del franchise, rivelando, in sostanza, che potrebbe non essere ancora tutto definito. Secondo la star e il produttore, c’è un continuo interesse da parte di Comcast per la realizzazione di Fast & Furious 12, oltre all’undicesimo capitolo. L’attore accenna poi al fatto che quest’ultimo potrebbe avere una data di uscita nel marzo 2026.

Infine, Diesel rivela che lui e lo sceneggiatore del franchise Chris Morgan sono interessati a una riunione tra Dominic Toretto e il Luke Hobbs di Dwayne Johnson sullo schermo, così da risolvere tutti i conflitti tra di loro. Il post nel quale vengono riportati questi aggiornamenti è infatti accompagnato da un’immagine dei due personaggi durante le riprese di Fast & Furious 5 (2011). Per concludere il suo post, Diesel esprime il suo interesse a tornare a sequenze d’azione più concrete e a “vere corse su strada”.

Cosa aspettarsi dal futuro della saga di Fast & Furious

Fast & Furious 11 è stato posizionato come finale del franchise, ma Diesel ha lasciato intendere, in occasione dell’uscita di Fast X lo scorso anno, che potrebbe trattarsi di un finale in tre parti anziché in due. Uno dei motivi per cui potrebbe non essere ancora confermato, in un senso o nell’altro, è che le recensioni e i risultati al botteghino di Fast X sono stati meno soddisfacenti del previsto. Il film, che è stato realizzato con un budget enorme di 340 milioni di dollari, ha incassato circa 705 milioni di dollari in tutto il mondo, il che significa che non è stato più di un modesto successo commerciale.

Se Fast & Furious 11 e il dodicesimo capitolo potessero essere realizzati con un budget inferiore, ci sono buone probabilità che possano essere redditizi, il che potrebbe spiegare perché Comcast sta spingendo per altri due film invece di uno solo. Con il film spinoff di Hobbs in lavorazione, potrebbero però esserci altri tre film del franchise. Un recente commento di Morgan sullo spinoff di Hobbs ha però dipinto un’immagine incerta del film e del suo status e, insieme al post di Diesel, sembra che si stia decidendo ancora molto sul futuro di Fast & Furious.

