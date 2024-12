Ghostbusters: un film d’animazione è in lavorazione per Sony Animation e Netflix

Con una serie animata già in fase di sviluppo, Sony Animation e Netflix sembra stiano cercando di espandere l’universo dei Ghostbusters. Secondo le fonti di Deadline, le due società stanno infatti collaborando per la realizzazione di un film d’animazione facente parte del celebre franchise. Gli addetti ai lavori aggiungono che il progetto è in fase di sviluppo iniziale, ma che Kris Pearn (regista di Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi e La famiglia Willoughby) è stato incaricato della regia. I dettagli della trama non sono stati resi noti.

Il film fa parte dell’universo in espansione degli Acchiappafantasmi, con l’ultimo film in live-action, Ghostbusters: Minaccia Glaciale, uscito a marzo. Sony Pictures Animation e Netflix, in collaborazione con Ghost Corps, stanno inoltre sviluppando una serie animata separata e completamente nuova basata sull’amata IP. Il progetto non solo intende espandere l’universo dei Ghostbusters, ma fonti vicine allo sviluppo di questo film lo vedono come qualcosa che potrebbe fare per l’IP quello che i film animati dello Spider-Verse hanno fatto per Spider-Man.

Questo franchise ha avuto successo non solo al botteghino, con oltre 1,2 miliardi di dollari a livello globale, ma ha anche ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Oscar come miglior film d’animazione per il primo film, Spider-Man: Un Nuovo Universo. Bob Persichetti e Justin K. Thompson sono stati confermati questa settimana come registi dell’ultimo film della trilogia, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, che è in fase di produzione. Non resta invece che attendere di scoprire di più su questo film animato dedicato ai Ghostbusters.

Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la trama e il cast dell’ultimo film del franchise

In Ghostbusters: Minaccia Glaciale, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Il nuovo film, seguito di Ghostbusters: Legacy e diretto da Gil Kenan, anche autrice della sceneggiatura insieme a Jason Reitman, è il quinto film della saga e vede molti dei membri superstiti del cast originale (tra cui Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Annie Potts) riunirsi con il cast presentato dal precedente film (Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, Paul Rudd e Logan Kim). A loro si uniscono i nuovi arrivati Kumail Nanjiani e Patton Oswalt. sarà al cinema dall’11 aprile distribuito da Eagle Pictures.