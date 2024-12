Michael B. Jordan potrebbe tornare come Killmonger in uno dei prossimi film sugli Avengers

Chadwick Boseman è stato un Black Panther fenomenale, ma Michael B Jordan gli ha dato filo da torcere nel ruolo del cattivo Eric Killmonger. Il personaggio è poi morto in battaglia con T’Challa, ma è tornato come variante in What If…? e nel Piano Ancestrale in Black Panther: Wakanda Forever. Prima che la Shuri di Letitia Wright ereditasse il mantello di Black Panther, molti fan si sono chiesti se i Marvel Studios avrebbero trovato un modo per ritrattare la morte di Eric e fargli trovare la redenzione come sostituto del cugino.

Questo non è successo ma, secondo un nuovo rapporto di The Cosmic Circus, “Michael B. Jordan potrebbe tornare per uno dei prossimi film dei Vendicatori”. Il sito lascia intendere che vestirà i panni di Black Panther in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, presentandosi dunque come variante buona del personaggio conosciuto su Terra-616. Uno sviluppo innegabilmente intrigante. D’altronde, la variante di Killmonger di What If…? è là fuori da qualche parte e, visto che ha impugnato le Pietre dell’Infinito, sarebbe molto interessante vederlo comparire da qualche parte in carne ed ossa.

Ricordiamo anche che quando il Dottor Destino crea “Battleworld” nel fumetto Secret Wars, riscrive la realtà, per cui un Black Panther malvagio come Killmonger potrebbe diventare il nuovo Re del Wakanda. Non resta che attendere per scoprire se anche questo ennesimo rumor sui tanto attesi prossimi film degli Avengers si rivelerà vero o meno. Di certo, i due film potrebbero rappresentare un occasione irripetibile per riportare in scena tutta una serie di personaggi e attori fino ad oggi visti all’interno del Marvel Cinematic Universe, tra cui Michael B. Jordan.

