Harry Potter e il Principe Mezzosangue: Rupert Grint e Jessie Cave ricreano una scena del film

Rupert Grint e Jessie Cave hanno dato vita ad una mini-reunion di Harry Potter, ricreando una scena tratta da Harry Potter e il Principe Mezzosangue (qui la recensione). Uscito nel 2009, è questo il sesto film della saga, che segue l’Harry di Daniel Radcliffe venire a conoscenza dell’esistenza degli horcrux, distruggendo i quali può indebolire Lord Voldemort. Il ragazzo intraprende così una prima ricerca di questi insieme ad Albus Silente, andando però incontro a grandi pericoli.

Il film, però, esplora anche le relazioni sentimentali di vari personaggi con maggiore profondità rispetto ai capitoli precedenti, compresa la nascente relazione tra Ron e la Lavanda Brown di Cave. Un recente TikTok condiviso da Dream It Conventions, mostra proprio Grint e Cave riunirsi alla convention ETWW e ricreare la scena di quel film in cui Lavanda pone una collana al collo di Ron, un regalo che in seguito metterà fortemente in imbarazzo il giovane Weasley.

https://www.tiktok.com/@dreamitconventions/video/7350331925598424352

Quello che c’è da sapere su Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Con il progredire del franchise, la saga diventa più cupa e matura, crescendo essenzialmente insieme al suo cast. Il sesto film presenta alcuni dei momenti più cupi del franchise, tra cui una sequenza da film horror in cui Harry e Silente (Michael Gambon) cercano di recuperare un Horcrux. In netto contrasto con le scene più cupe, il film dedica anche molto tempo alle sottotrame romantiche, tra cui la tensione sentimentale tra Harry e Ginny (Bonnie Wright) e Ron ed Hermione (Emma Watson).

Sebbene Harry Potter e il Principe Mezzosangue possa sembrare una sorta di miscuglio di toni, è l’ultimo film del franchise che esplora Harry, Ron ed Hermione come studenti a scuola. Approfondisce i problemi degli studenti in modo comprensibile e allo stesso tempo fa avanzare la storia più ampia, preparando il grande conflitto che verrà. Il finale di questo film è letteralmente caratterizzato dalle osservazioni del trio principale su come tutto sarà diverso in futuro.

