Ballerina: la descrizione del trailer dal CinemaCon, c’è anche Keanu Reeves

Lanciafiamme, judo, Anjelica Huston, un cameo di Keanu Reeves e danza classica sono solo alcune delle cose che vedrete quando la Lionsgate distribuirà il primo trailer di Ballerina. Gli addetti ai lavori hanno potuto vederlo oggi al CinemaCon.

“Ti è stata tolta l’infanzia“, dice la matriarca Huston all’assassina Ana de Armas, feroce sia fuori scena che in scena.

Il film Ballerina diretto da Len Wiseman e prodotto da Chad Stahelski alza la posta in gioco e si distingue dal canone di John Wick con tutti i personaggi più amati, tra cui il defunto Charon di Lance Reddick al Continental e il Winston di Ian McShane.

“Che piacere rivederti!” dice Winston quando Ballerina esce dall’ascensore.

John Wick in persona si presenta per offrire a Ballerina consigli in modo tale da tranquillizzarla. Conosce bene lo stress di rotolare giù per le scale, come abbiamo visto in John Wick 4 l’anno scorso. Questo spin-off offre nuove scene d’azione, con vetri che si infrangono e uomini che vengono accoltellati dall’inguine in su come non avete mai visto prima, il tutto con scene di treni innevati alla Doctor Zvigo.

Adam Fogelson, presidente della Lionsgate Motion Picture, ha sottolineato che si tratta effettivamente del primo look del film, poiché negli ultimi due anni sono state diffuse molte immagini false