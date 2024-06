Kate Winslet rivela perché baciare Leonardo DiCaprio in Titanic è stato “un vero casino”

Uno dei momenti più attesi e desiderati del film Titanic è senza dubbio il bacio tra Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, che per quanto risulti bello da vedere sullo schermo sembra però essersi rivelato tutt’altro che semplice da girare. Proprio Kate Winslet, ripensando a quel momento ha ammesso che non tutto è andato come doveva. Parlando con Vanity Fair di quel bacio, l’attrice ha infatti dichiarato: “Mio Dio, è proprio un romanticone, vero? Non c’è da stupirsi che tutte le ragazze del mondo volessero essere baciate da Leonardo DiCaprio. Ma Non è stato tutto rose e fiori“.

L’attrice ha dunque poi spiegato che: “Continuavamo a baciarci e io avevo un trucco molto chiaro e dovevo controllare il trucco – su entrambi, tra una ripresa e l’altra – e finivo per sembrare come se avessi succhiato una barretta di cioccolato al caramello dopo ogni ripresa perché il suo trucco si trasferiva a me“. E a causa dei residui del suo trucco di colore più chiaro, ha detto che DiCaprio sembrava come se “gli mancasse un pezzo di faccia“, aggiungendo: “Oh Dio, è stato un vero casino“.

Rivedendo la scena, Kate Winslet ha dunque descritto questa specifica ripresa come un “incubo“, tra problemi di illuminazione e l’inaccessibilità del luogo di ripresa per il team di truccatori. L’attrice ha anche ricordato di aver dovuto fare diverse riprese perché continuava a sbattere il ginocchio sulla ringhiera. “Leo non riusciva a smettere di ridere e abbiamo dovuto rigirare circa quattro volte perché James Cameron voleva una luce molto specifica per questo film, ovviamente, e i tramonti continuavano a cambiare nel luogo in cui ci trovavamo“, ha ricordato l’attrice a proposito della frenetica esperienza.

Kate Winslet ha aggiunto che per risolvere quelle difficoltà “il suo e il mio trucco, pennelli e spugna erano nascosti in alcune parti del suo vestito e tra una ripresa e l’altra rifacevo praticamente il trucco ad entrambi, il che è stato piuttosto divertente”. La scena, dunque, potrà essere stata più complessa del previsto da girare, ma il risultato finale non trasmette queste difficoltà e anzi ha regalato agli spettatori uno dei momenti d’amore più iconici e celebri della storia del cinema.

Dove vedremo prossimamente Kate Winslet?

Kate Winslet reciterà prossimamente nella miniserie Trust, per la quale Todd Haynes (Carol, May December) è stato scelto come scrittore e regista. Il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso la HBO. Jon Raymond co-scriverà il progetto ed entrambi fungeranno da produttori esecutivi.

La trama ufficiale recita: “In una storia raccontata da molteplici prospettive, un magnate di Wall Street degli anni ’20 accumula un’improvvisa fortuna ma perde l’amata moglie. Decenni dopo, i suoi tentativi di controllare la narrazione della sua vita vengono vanificati da un biografo che scopre i segreti ultimi del leggendario matrimonio.”

Trust segna la terza esperienza di Winslet come attrice e produttore esecutivo di un progetto HBO, dopo Mare of Easttown nel 2021 e The Regime, andato in onda all’inizio di quest’anno.