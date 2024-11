Tell Me Lies – Stagione 2: Drew è morto? Che fine ha fatto il fratello di Wrigley?

La seconda stagione di Tell Me Lies è ricca di rivelazioni scioccanti, prima fra tutte la tragica morte di Drew (Benjamin Wadsworth). Drew è il fratello minore di Wrigley, che ha accidentalmente fatto uscire di strada la defunta Macy, che è finita contro un albero ed è morta. Sentendosi responsabile della morte di Macy, Drew lotta con la sua salute mentale e cade in un ciclo autodistruttivo che lo porta alla morte prematura, un evento che scuote i protagonisti di Tell Me Lies. Poco prima della sua morte, Lucy scrive una lettera anonima che lo coinvolge nella morte di Macy e lo costringe a lasciare il campus.

La morte di Drew è accennata all’inizio della prima stagione di Tell Me Lies, quando la linea temporale inizia nel 2015 al matrimonio di Evan e Bree, dove Wrigley è sotto l’effetto di cocaina e sta lottando per affrontare il giorno dopo il compleanno del suo defunto fratello. La sua morte viene poi confermata nella seconda stagione di Tell Me Lies, quando, dopo una notte di festeggiamenti con Wrigley, Drew muore sul suo divano per un’overdose accidentale.

La seconda stagione di Tell Me Lies ha sempre lasciato intendere un destino tragico per Drew

Drew è assente per gran parte della seconda stagione di Tell Me Lies, evitando le chiamate del fratello, e non è presente nella timeline del 2015. Lo show analizza gli intrecci e le conseguenze della relazione tossica tra Stephen e Lucy al college e di come una serie di segreti distrugga un’intera cerchia di amici nel corso di otto anni. Drew si trova spesso ai margini del dramma del gruppo, ma involontariamente ne è anche il catalizzatore. Alla fine si scopre che l’assenza di Drew al matrimonio di Bree ed Evan è dovuta alla sua morte avvenuta diversi anni prima.

Quando la coinquilina di Lucy, Macy, la invita a una festa e lei rifiuta, ci va da sola e muore in un incidente di guida in stato di ebbrezza sulla strada di casa. Tuttavia, man mano che la serie procede, i segreti che circondano questa notte fatale continuano a svelarsi. Drew, che ha sbandato con l’auto fuori strada, continua a isolarsi dagli amici e dal fratello nel suo dolore per la situazione. Alla fine si scopre che Stephen era in macchina con Macy e sostiene che Drew sia stato in realtà responsabile della morte di Macy, dandogli il sopravvento in tutta la situazione.

Un altro accenno alla morte di Drew nella stagione 1 si ha all’episodio 8, quando Wrigley dice a Pippa che “non lo riconosce più” durante la festa per la sua promozione a capitano di football. Drew continua a comportarsi in modo ritirato e riservato, non volendo infangare la sua famiglia con un segreto che lo sta divorando. Quando finalmente si riunisce con il fratello Wrigley per una serata di festa per fare ammenda, va in overdose con i suoi antidolorifici, senza sapere che le pillole hanno un rilascio prolungato. La precedente frase di Wrigley lasciava presagire il destino di Drew, che sarebbe morto nel tentativo di alleviare il dolore.

Cosa significherebbe la morte di Drew per Wrigley in Tell Me Lies



La linea temporale del 2015, che colloca la banda sei anni dopo il diploma, rivela lentamente i postumi degli eventi principali degli anni trascorsi al Baird College dal 2007 al 2009. Il futuro di Wrigley rimane poco chiaro, poiché il matrimonio di Evan e Bree si concentra su una serie di altre scioccanti rivelazioni invece che sul destino di Wrigley. Si scopre che Evan ha tradito Bree con Lucy e che Stephen è ora fidanzato con Lydia Montgomery, amica d’infanzia di Lucy. Nel frattempo, Pippa e Diana hanno una relazione sentimentale. Lo stato di tossicodipendenza di Wrigley indica chiaramente che si sente incredibilmente in colpa per la morte del fratello.

Anche se la terza stagione di Tell Me Lies potrebbe rivelare di più sul futuro di Wrigley, è chiaro che è ancora tormentato dalla morte di Macy e dal suo inestricabile legame con la morte del fratello Drew. Wrigley stava lottando per trovare un equilibrio tra il football e il suo disturbo dell’apprendimento e gli spettatori non possono che chiedersi se alla fine abbia lasciato Baird per piangere la morte del fratello. Mentre Wrigley è evidentemente ancora in contatto con Evan e Bree, potrebbe non esserlo con Stephen, che spesso complottava contro i fratelli.

La terza stagione di Tell Me Lies ha dunque il potenziale per esplorare gli effetti a lungo termine del lutto familiare dal punto di vista maschile, dopo aver precedentemente descritto il complicato dolore di Lucy per la perdita del padre. La vita di Wrigley è stata profondamente segnata dai segreti dell’incidente e la serie ha diverse possibilità di orientarsi nel determinare il futuro di Wrigley.