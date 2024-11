MCU: ecco foto inedite di Captain Marvel, Echo, Loki, Spider-Man: Homecoming e altri

Siamo tutti fan del MCU e tutto ciò che ha a che fare con il franchise raramente sfugge a un commento o a una chiacchiera. Ora, però, sono state diffuse alcune foto inedite condivise dal fotografo dei Marvel Studios Chuck Zlotnick.

Zlotnick ha rivelato alcuni ritratti di Spider-Man: Homecoming sul suo Instagram pubblico, ma per il resto dovrete andare sul suo sito web. Zlotnick ha pubblicato fotogrammi da film MCU come Avengers: Endgame, Captain Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 2 e Spider-Man: Homecoming, rivelando nuovi sguardi su personaggi come Captain America, Baby Groot, The Vulture e altri. Ha anche condiviso scatti da programmi TV Disney+ come Hawkeye, Echo, The Falcon and The Winter Soldier, Loki e WandaVision.

Altrove sul suo sito, Zlotnick ha pubblicato alcuni ritratti di personaggi imperdibili; tra i punti salienti ci sono Matt Murdock, Wilson Fisk, Yelena Belova, Wiccan di Agatha All Along, Kate Bishop e John Walker/Captain America. Una rapida occhiata ai suoi crediti conferma anche che ha lavorato come fotografo di scena per il film Thunderbolts* del prossimo anno.

Il 2025 si preannuncia come un anno grandioso per i Marvel Studios, in quanto vedrà anche l’uscita di Captain America: Brave New World e The Fantastic Four: First Steps nei cinema. In streaming, ci sono diverse serie TV live-action e animate da non perdere, tra cui Eyes of Wakanda, Daredevil: Born Again e Wonder Man.

Dopo aver guardato le foto sul sito web di Zlotnick, fateci sapere nella sezione commenti qual è la vostra preferita.