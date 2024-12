Ms. Marvel: Kamala Khan è “la prima cosa da tenere a mente” per il futuro dell’MCU

Sebbene si possa sostenere che la serie Disney+ Ms. Marvel abbia subito un calo di qualità nel corso del tempo, molti fan hanno considerato Kamala Khan di Iman Vellani uno dei nuovi personaggi più avvincenti introdotti nell’MCU dopo Infinity Saga, e sembra che i Marvel Studios abbiano grandi progetti per la giovane eroina in futuro.

Verso la fine di The Marvels, Khan canalizza il suo Nick Fury interiore quando recluta Kate Bishop (Hailee Steinfeld) di Hawkeye nei Giovani Vendicatori (se questo sarà il nome della squadra resta da vedere), suggerendo forse che Ms. Marvel si troverà in una posizione di leadership una volta che il roster completo sarà assemblato.

Ms. Marvel è il futuro del MCU?

Mentre parlava con THR della terza stagione di What If…?, il capo della Marvel Television and Animation Brad Winderbaum ha indicato che Kamala Khan sarà parte integrante del futuro del Marvel Cinematic Universe.

“Adoro Iman. È incredibile. Adoro quel personaggio. Ti dirò che per me è sicuramente una parte importante dell’MCU. Ms. Marvel è uno show molto importante per noi e, senza entrare troppo nei dettagli, perché non voglio rovinare nulla, è al primo posto. Quindi sarà emozionante vedere dove apparirà la prossima volta.”

Nonostante la popolarità di Kamala, The Marvels non è stato un successo (in realtà è finito per diventare il film MCU con il minor incasso finora), quindi un terzo film di Captain Marvel sembra improbabile. Ms. Marvel farà quasi sicuramente parte di Avengers: Secret Wars e The Champions (il titolo vociferato del progetto Young Avengers), ma potrebbe anche unirsi al reboot degli X-Men dopo che è stato rivelato, alla fine della serie, che ha un DNA mutante.

“Sì, penso che stiano collegando un sacco di cose. Stanno inserendo i mutanti qua e là”, ha detto Vellani in una recente intervista quando gli è stato chiesto di diventare potenzialmente un X-Man. “Abbiamo visto [Charles Xavier] in Multiverse of Madness. Quindi onestamente non sono al corrente di cosa stanno facendo con gli X-Men e di come li integreranno, ma è estremamente bello e un grande vanto averne uno nel nostro film. Be’, due, se conti me.”