Death Of A Unicorn: trailer della nuova dark comedy di A24 con Paul Rudd e Jenna Ortega

È stato rivelato il trailer del nuovo film di A24 Death of a Unicorn. Il film è una commedia dark di prossima uscita che racconta la storia di un padre di nome Elliot e di sua figlia Riley, che investono accidentalmente un unicorno con la loro auto. Portano quindi la creatura magica uccisa nel rifugio selvaggio di un ricco amministratore delegato e ne nasce il caos. Il film è stato scritto e diretto dal regista esordiente Alex Scharfman. Il cast di Death of a Unicorn comprende Jenna Ortega, Paul Rudd, Richard E. Grant, Will Poulter, Sunita Mani e Téa Leoni.

A24 ha rilasciato il trailer di Death of a Unicorn. Il trailer inizia con Elliot (Rudd) che cerca di convincere Riley (Ortega) a fare buon viso a cattivo gioco per gli amministratori delegati delle grandi case farmaceutiche che stanno andando a visitare. Le cose prendono una piega quando, durante il viaggio, investono un unicorno e sono costretti a portare la carcassa di un unicorno nella loro auto scassata. Dopo aver scoperto l’unicorno nell’auto di Elliot, i ricchi dirigenti del settore farmaceutico sono decisi a studiare le qualità medicinali dell’animale. I loro piani, però, vanno a monte quando la creatura unicorno inizia a vendicarsi della squadra.

Cosa significa questo trailer per Death Of A Unicorn?

Il trailer di Death of a Unicorn non è sottile riguardo ai suoi temi. Sebbene il film sembri rimanere su un registro ampiamente comico, anche questo trailer suggerisce che il film è un commento satirico su Big Pharma. Questo è esemplificato al meglio quando un ricercatore scopre che l’unicorno può curare il cancro, e il personaggio di Poulter risponde giovialmente “il cancro… è il più grande!”. Anche se potrebbe essere in preda all’eccitazione per il numero di vite che verranno salvate, è implicito che il personaggio lo veda come un’opportunità finanziaria.

Il trailer definisce anche la dinamica comica tra la Riley di Ortega e il resto del gruppo. Lei non sopporta le buffonate dei ricchi. Quando i dirigenti dell’azienda farmaceutica ipotizzano, ad esempio, che la creatura potrebbe essere “un cavallo, tipo Mammalia, con una sorta di sporgenza o crescita”, Ortega risponde “è un f*ttuto unicorno”. Anche se l’attacco dell’unicorno potrebbe umiliare i responsabili di Big Pharma, questo scontro di personalità sarà presente almeno all’inizio del film, creando ampie opportunità di umorismo.