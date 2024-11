NBCUniversal: Comcast scorpora i canali via cavo con Mark Lazarus; Donna Langley consolida il potere

Mettendo Donna Langley saldamente alla guida aziendale, il capo di Comcast Brian Roberts ha anche deciso che è tempo per NBCUniversal di liberarsi di un po’ di peso dai canali via cavo. Comcast è pronta a rivelare il suo piano a lungo termine per scorporare i canali via cavo MSNBC, CNBC, E!, Syfy, Golf Channel, Oxygen e USA in una nuova e separata azienda.

L’iniziativa, ancora senza nome, sarà gestita dall’attuale capo di NBCU Media Group Mark Lazarus nei panni di CEO. Il CFO di NBCU Anand Kini è a bordo come CFO e COO di grandi dimensioni per la nuova azienda.

Separando questi canali, la rete televisiva NBC, lo streamer in crescita Peacock e il colosso dei reality TV Bravo rimarranno con NBCU. I programmi di NBC e Bravo si classificano costantemente tra i più visti sullo streamer, il che spiega perché Bravo è stato separato dal resto delle reti via cavo di NBCU.

Si prevede che il processo di scorporamento dei canali via cavo sarà completato entro la fine del 2025, se non ci saranno intoppi. “È una decisione difficile, ma è il momento, lo sanno tutti”, ha detto a Deadline un dirigente della NBCU vicino agli eventi in merito alla strategia aziendale per uscire dalla caduta libera del valore e degli ascolti del cavo. “Il modo in cui stanno andando le cose, un’offerta più snella per il cavo e una semplificazione delle attività principali sono la mossa migliore per il futuro”.

Donna Langley presidente della NBCUniversal Entertainment and Studios

Dopo aver indicato negli ultimi mesi che si stava avvicinando un abbattimento, il gigante delle telecomunicazioni con sede a Philadelphia dovrebbe annunciare mercoledì che Langley diventerà presidente della NBCUniversal Entertainment and Studios, assumendo alcune delle responsabilità di Lazarus.

Dopo l’enorme successo finanziario e di critica di Oppenheimer dell’anno scorso e l’atteso grande successo al botteghino di Wicked, in uscita domani in Italia, l’ex leader del NBCU Studio Group e Chief Content Officer ora eserciterà il vero potere di un capo di studio. “Donna ha dimostrato di sapere come guidare un’azienda del 21° secolo, questo è un riconoscimento tardivo di questa realtà e del suo talento”, afferma il dirigente ben posizionato.

Come parte della ristrutturazione, Frances Berwick, Presidente di NBCUniversal Entertainment, che ha avuto un doppio rapporto in Langley e Lazarus, ora riferirà esclusivamente a Langley.