Genesis Rodriguez di Lioness entra nel cast di The Night Agent 3

In vista della première della seconda stagione di The Night Agent del 23 gennaio, Genesis Rodriguez (Lioness) ha avviato trattative per un ruolo nella terza stagione del famoso thriller cospirazionista.

I rappresentanti di Netflix hanno rifiutato di commentare. Mentre i dettagli sulla parte di Rodriguez sono ancora segreti, abbiamo sentito dire che sarà una presenza fissa nella serie. Come Deadline ha precedentemente riportato, la produzione della terza stagione dovrebbe iniziare a Istanbul alla fine di quest’anno, con riprese a New York nel 2025. Netflix ha annunciato il rinnovo della serie per la terza stagione a ottobre.

Genesis Rodriguez entra nel cast di The Night Agent

Adattamento del bestseller del New York Times di Matthew Quirk, la cui prima stagione si classifica al 7° posto nella classifica dei programmi TV più popolari di Netflix, The Night Agent vede Peter Sutherland (Basso) dell’FBI gestire un telefono nel seminterrato della Casa Bianca che non squilla mai, fino alla notte in cui lo fa, spingendolo in una pericolosa cospirazione in rapida evoluzione e che lo porta fino allo Studio Ovale.

Lo streamer ha annunciato l’ulteriore rinnovo condividendo le prime immagini della seconda stagione di The Night Agent. Gabriel Basso è il protagonista della serie, creata dal creatore Shawn Ryan (“The Shield”) e basata sul romanzo bestseller del New York Times di Matthew Quirk. Nella prima stagione, l’agente dell’FBI di basso livello Peter Sutherland (Basso) ha contribuito a salvare la vita del Presidente degli Stati Uniti, guadagnandosi la possibilità di diventare un Agente della Notte. Secondo il titolo di Netflix, nella seconda stagione “lavorare nell’organizzazione segreta dell’Azione Notturna proietterà Peter in un mondo dove il pericolo è ovunque e la fiducia scarseggia”.

Ryan è produttore esecutivo e showrunner attraverso la sua MiddKid Productions. Tra gli altri produttori esecutivi della seconda stagione figurano Marney Hochman, Paul Bernard, Munis Rashid e Guy Ferland, oltre a Seth Gordon e Julia Gunn di Exhibit A Films e David Beaubaire, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou e James Vanderbilt di Project X Entertainment.

Oltre ai protagonisti della serie, Basso e Luciane Buchanan, fanno parte del cast Amanda Warren, Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Brittany Snow, Teddy Sears, Michael Malarkey, Keon Alexander, Navid Negahban, Rob Heaps, Marwan Kenzari, Elise Kibler e Dikran Tulaine.

Secondo Netflix, la stagione 1 de The Night Agent è stata la serie più vista nel 2023 (per numero di visualizzazioni) e la settima serie più popolare di tutti i tempi (98,2 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni).