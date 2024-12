Noir in festival 2024: si chiude nel segno del cinema italiano

Ultima giornata di programmazione per il Noir in festival, la cui 34ma edizione si chiude sabato 7 dicembre all’insegna della miglior letteratura e del miglior cinema di genere. Tanti gli ospiti che hanno reso imperdibile questa edizione, tra cui la più grande scrittrice americana vivente Joyce Carol Oates, premiata con il Raymond Chandler Award, o lo spagnolo Juan Gómez-Jurado, autore di best seller internazionalmente celebrati, e grandi nomi della letteratura italiana tra cui Maurizio De Giovanni.

Evento di chiusura del festival sarà un’anteprima imperdibile fuori concorso: Fatti Vedere di Tiziano Russo (prenota il tuo biglietto gratuito), commedia a tinte noir che vede nel cast Matilde Gioli, Francesco Centorame, Pierpaolo Spollon e Asia Argento, che arriverà nelle sale italiane grazie ad Eagle Pictures. A presentare il film in sala saranno il regista Tiziano Russo e Asia Argento (ore 20.30 – Cineteca Milano Arlecchino).

Il cinema è stato protagonista indiscusso in questa edizione di festival, con proiezioni e ospiti che hanno portato al Noir quanto più di rappresentativo si possa vedere oggi nelle cinematografie mondiali. Dall’horrorPresence firmato da Steven Soderbergh, al bizzarro e grottesco Rumours con protagonista un’inedita Cate Blanchett, fino a Miséricorde di Alain Guiraudie, celebrato dai Cahiers du Cinema e accompagnato al festival dal protagonista Felix Kysil, o Brief history of a family di Lin Jianjie.

Nella giornata conclusiva del festival sarà invece il cinema italiano ad essere protagonista assoluto alla Cineteca Milano Arlecchino. Oltre a Fatti vedere, il festival ospiterà alle 14.30 l’anteprima di Il migliore dei mali, opera prima della youtuber e sceneggiatrice Violetta Rovetto (conosciuta sul web come Violetta Rocks), che adatta per il grande schermo l’omonima graphic novel da lei firmata, edita Shockdom. Il film è un’avventura tra giallo e fantastico dove i misteriosi avvenimenti che si verificano attorno a cinque ragazzini e alla loro città natale, li porterà a scontrarsi con «il migliore dei mali». Ad accompagnare il film in sala, insieme alla regista, anche i due protagonisti Andrea Arru e Giuseppe Pallone.

Nel corso della serata di chiusura saranno assegnati i premi per il cinema: il Black Panther Award, assegnato a uno degli otto film in concorso, scelto da una giuria composta da Chiara Caselli, James Jones, Fulvio Risuleo e Letizia Toni, e il Premio Caligari al miglior film noir italiano dell’anno.