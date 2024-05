Film d’azione su Netflix: i 15 migliori titolo da vedere in questo momento

Cercate una piccola scossa di adrenalina per la vostra visione di Netflix? Ci pensiamo noi. Di seguito abbiamo stilato un elenco dei migliori film d’azione su Netflix, da quelli più avventurosi ai film di supereroi a grande budget fino ai film di kung fu. È l’antidoto perfetto alle solite cose, e Netflix ha una libreria di film d’azione piuttosto ampia e diversificata per ravvivare la vostra serata.

I migliori film d’azione su Netflix in questo momento

Tyler Rake (Extraction, 2020)

Non c’è da stupirsi che l’azione nel film originale Netflix Tyler Rake (Extraction) sia spettacolare, dato il background del regista Sam Hargrave come coordinatore degli stunt per film come Captain America: Civil War e Avengers: Endgame. Sceneggiato dal co-regista di Endgame Joe Russo, Tyler Rake (Extraction) è un actioner duro (ed estremamente violento) che segue un mercenario disilluso (Chris Hemsworth) incaricato di scortare un giovane ragazzo rapito fuori da Dhaka, in Bangladesh. Durante il viaggio, si affeziona al ragazzo e cresce nel suo ruolo di protettore. Il film è basato sulla graphic novel Ciudad di Ande Parks, Joe Russo, Anthony Russo, Fernando León González ed Eric Skillman.

Sebbene Tyler Rake (Extraction) abbia ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, la sua popolarità tra gli spettatori è stata altissima e il film è uno dei film originali di Netflix più visti in assoluto. L’azione è fuori controllo in questo film e Chris Hemsworth offre una solida performance da protagonista, mentre Hargrave fa alcune cose molto divertenti con la macchina da presa. Grintoso e grafico, con un tocco visivo unico, Extraction vi farà sicuramente pompare il sangue.

Tyler Rake 2 (Extraction 2, 2023)

Con Tyler Rake 2 (Extraction 2), lo sceneggiatore Joe Russo (The Gray Man) e il regista Sam Hargrave (Extraction) tornano a collaborare per realizzare un teso thriller d’azione. Con Chris Hemsworth (Avengers: Infinity War) che riprende il ruolo di protagonista, il film segue Tyler Rake in missione per salvare la sua ex cognata e i suoi figli, imprigionati dal marito gangster. Il film è interpretato anche da Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Tornike Bziava, Tinatin Dalakishvili, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Idris Elba.

Tyler Rake 2 è un netto miglioramento rispetto al primo, con recensioni positive e una nomination per l’Hollywood Critics Association Midseason Film Award. Il film offre così tante sparatorie e combattimenti brutali, oltre a numerose scenografie sbalorditive, che il vostro braccio si strapperà a forza di battere i pugni. Chris Hemsworth infonde alla sua interpretazione un fascino infinito e, in questa seconda prova, riesce a scavare davvero negli strati del personaggio, esplorando il tributo mentale e fisico dell’essere un mercenario delle forze armate nere e la tensione della sua esperienza di quasi-morte.

Ballerina (2023)

Scritto e diretto da Chung-Hyun Lee, Ballerina segue il viaggio di una ex guardia del corpo che cerca di vendicarsi per conto della sua migliore amica recentemente scomparsa. Il film è interpretato dalle star di Money Heist: Korea Jeon Jong-seo e Kim Ji-hoon, rispettivamente nei panni dell’ex guardia del corpo e dell’antagonista trafficante di sesso, e da Park Yu-rim (Drive My Car) nel ruolo dell’amica deceduta e della ballerina protagonista.

Acclamata dalla critica e di grande successo per il pubblico di Netflix, Ballerina è una corsa sfrenata che non rinuncia a parlare dell’orribile e toccante sottofondo della schiavitù sessuale nella sua narrazione. Una storia frizzante di vendetta disperata, il film è elegante sia nella sceneggiatura che sullo schermo, con l’azione ad alto numero di giri misurata con precisione da momenti di calma. Con una serie di stili d’azione per tutti i gusti, dalle sparatorie alle sequenze di combattimento meticolosamente progettate, Ballerina è il sogno di tutti i fan dell’azione.

The Mother (2023)

Dalla regista di Mulan Niki Caro, The Mother è un dramma avvincente che vede protagonista Jennifer Lopez nei panni di un’assassina addestrata dall’esercito e trascinata fuori dalla clandestinità per proteggere la figlia a cui ha dovuto rinunciare. Al fianco della Lopez ci sono Gael García Bernal e Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), che interpretano ruoli di cattivi che le permettono di mostrare sia la sua forza che la sua vulnerabilità.

The Mother bilancia in modo unico la dolcezza delle corde del cuore, le sequenze d’azione esplosive e le accattivanti coreografie di combattimento. Con una trama che sembra un incontro tra Taken e Hanna, The Mother non rinuncia a un dramma intenso, mettendo in luce la capacità della Lopez di passare dallo strazio alle acrobazie. Sebbene il film sia stato accolto negativamente dalla critica, è uno dei film più popolari di Netflix.

Close (2019)

Noomi Rapace è la protagonista di Close, un film d’azione diretto da Vicky Jewson, che ha co-scritto la storia con Rupert Whitaker. Noomi Rapace interpreta Sam Carlson, una guardia del corpo che protegge un’ereditiera da alcuni assassini in Sudan. Sebbene sia completamente inventato, il personaggio di Carlson è profondamente ispirato a una delle principali guardie del corpo del mondo, Jacquie Davis. Il film è interpretato anche da Sophie Nélisse, Indira Varma e Eoin Macken.

Con un’azione impeccabile che ricorda Jason Bourne, Taken e la serie Mission: Impossible, Close si presenta come un film rinfrescante e assolutamente coinvolgente. Sebbene il film abbia ricevuto recensioni perlopiù negative, la critica ha lodato l’interpretazione femminile della Close nei classici film d’azione. La narrazione è un po’ prevedibile, ma questo non toglie nulla alle acrobazie e alle intricate coreografie di combattimento che rendono Close emozionante e divertente.

Kate (2021)

Diretto da Cedric Nicolas-Troyan da una sceneggiatura di Umair Aleem, Kate vede protagonista Mary Elizabeth Winstead (Birds of Prey) nei panni di un’assassina meticolosa e altamente addestrata che corre contro il tempo per identificare chi l’ha avvelenata e vendicarsi prima di morire. Oltre alla Winstead nel ruolo principale, il film è interpretato anche da Woody Harrelson, Michiel Huisman e Jun Kunimura.

Sebbene abbia ricevuto critiche negative per la sua storia prevedibile, Kate è ricco di sequenze di combattimento intricate e al cardiopalma, che ravvivano il genere d’azione dominato dagli uomini con una tavolozza cinematografica colorata e vibrante. Il film si preoccupa di includere una varietà di stili d’azione, tra cui combattimenti corpo a corpo, sparatorie, inseguimenti in auto e, naturalmente, spade. È una storia cupa e bellissima, ambientata in una miscela visivamente stupefacente di tecno-futurismo e Giappone dei giorni nostri.

The Gray Man (2022)

Con un budget di 200 milioni di dollari, The Gray Man è uno dei film Netflix più costosi mai realizzati, come dimostrano il cast di prim’ordine, le ambientazioni globali e le sequenze d’azione ad alta velocità. Il film è incentrato su un assassino della CIA di nome Six (Ryan Gosling) e sulla collega Dani (Ana de Armas), che sono braccati da un ex agente della CIA psicopatico, Lloyd Hansen (Chris Evans). Il film è stato diretto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame), Anthony Russo e Joe Russo, da una sceneggiatura che Joe Russo ha scritto insieme ai collaboratori di lunga data Christopher Markus e Stephen McFeely (Captain America: The Winter Soldier). Il film vanta anche un cast di supporto che comprende attori del calibro di Jessica Henwick, Regé-Jean Page, Wagner Moura, Dhanush, Alfre Woodard e Billy Bob Thornton.

Dalla scoperta di oscuri segreti dell’agenzia a tese situazioni con ostaggi, The Gray Man è tutto ciò che si desidera da un film di questo tipo. Il film ha ricevuto la sua parte di recensioni negative, ma il cast d’insieme e le sequenze d’azione brillanti compensano ciò che manca a L’uomo grigio in termini di narrazione. Il film ha avuto un ottimo riscontro tra gli spettatori, con oltre 250 milioni di ore di visione su Netflix.

6 Underground (2019)

Diretto da Michael Bay da una sceneggiatura degli scrittori di Deadpool Paul Wernick e Rhett Reese, 6 Underground è un film d’azione con Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins, Ben Hardy e Dave Franco. Reynolds guida l’ensemble nei panni di un miliardario che finge la sua morte e mette insieme una squadra di agenti altamente qualificati per abbattere criminali e tiranni.

6 Underground è forse il film più folle della carriera di Michael Bay, e non è un’affermazione da poco. Il regista dietro ai più grandi film di Hollywood, come Transformers e Bad Boys, riesce a spingersi ancora più in là con questo film originale di Netflix. Un film d’azione itinerante che alla fine non ha lasciato il segno nella critica, 6 Underground è al limite dell’incomprensibile, ma nessuno guarda un film di Bay per la trama. Se si vuole il massimo del “Bayhem”, il film è in grado di soddisfare tutte le esigenze.

The Old Guard (2020)

Diretto da Gina Prince-Bythewood, regista di Love & Basketball e Beyond the Lights, nel suo primo grande blockbuster d’azione, The Old Guard di Netflix vede protagonista Charlize Theron nel ruolo dell’antica leader di un gruppo di guerrieri immortali. Il film è stato scritto da Greg Rucka ed è basato sull’omonima serie di graphic novel. Il cast del film comprende KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor.

The Old Guard non si limita a offrire esplosivi set d’azione e cinetiche scene di combattimento (anche se non mancano), ma porta qualcosa di molto più raro nel genere: il riconoscimento che la violenza e l’omicidio sono un lavoro brutale e disgustoso e che c’è un pedaggio da pagare quando si toglie una vita. In breve, ha umanità ed empatia, qualità che danno un po’ più di peso alle emozioni da cardiopalma senza far deragliare il vostro divertimento al cinema. Accolto positivamente dalla critica e molto apprezzato dagli spettatori, The Old Guard ha attualmente un sequel in fase di sviluppo.

The Harder They Fall (2021)

Il western di Netflix The Harder They Fall segue le avventure del cowboy Nat Love (Jonathan Majors), i cui genitori vengono uccisi da un fuorilegge (Idris Elba). Quando il fuorilegge viene rilasciato, Love si riunisce alla sua banda per dare la caccia al suo nemico mortale. Il film presenta un cast corale e molti dei personaggi sono liberamente ispirati a figure reali del XIX secolo. The Harder They Fall è stato diretto da Jeymes Samuel, al suo debutto nella regia, e vede protagonisti Majors, Elba, Zazie Beetz, Regina King e Lakeith Stanfield. Samuel ha anche scritto la sceneggiatura del film insieme a Boaz Yakin.

The Harder They Fall è stato presentato in anteprima al BFI London Film Festival 2021. Il film ha ricevuto ottime recensioni dalla critica, che ha lodato la regia di Samuel e le interpretazioni del cast, e ha vinto diversi premi. È un film perfetto per gli appassionati del genere western. E anche se non siete appassionati di cowboy, si tratta di una narrazione ben fatta che soddisferà tutte le vostre voglie di azione!

The Night Comes for Us (2018)

Dal regista Timo Tjhajanto, il film d’azione di Netflix La notte viene per noi presenta un cast ricco di volti noti per i fan dell’azione, in particolare per i fan dei film di The Raid, che riconosceranno Joe Taslim, Julie Estelle, Zack Lee e, naturalmente, Iko Uwais, che ha un ruolo di supporto ma si esibisce comunque in alcune incredibili scene di combattimento. Il film segue le vicende di un agente della Triade che, dopo aver incontrato una ragazza e aver cambiato idea, torna nella sua città natale e si ritrova nel mirino di spietati colleghi gangster.

Potreste pensare di conoscere tutti i modi per infliggere violenza al corpo umano in un combattimento, ma La notte viene per noi ha ancora qualcosa da insegnarvi sull’arte della scena splatter. Il film è pieno zeppo di combattimenti sanguinosi e brutali. Il miglior lungometraggio di Tjahjanto fino ad oggi, La notte viene per noi è una vetrina implacabile di azione e carneficina, radicata nella storia di un criminale in cerca di una piccola redenzione. Il film ha ricevuto il plauso quasi universale della critica, con l’unica lamentela di essere forse troppo violento.

Red Notice (2021)

Scritto e diretto da Rawson Marshall Thurber, Red Notice vede protagonista Ryan Reynolds nei panni di Nolan Booth, il secondo miglior ladro d’arte del mondo, costretto a fare squadra con il profiler dell’FBI John Hartley (Dwayne Johnson) dopo che entrambi sono stati incastrati dalla migliore ladra d’arte del mondo, una donna conosciuta solo come Bishop (Gal Gadot). Ne consegue un gioco internazionale di gatto e topo: Booth e Hartley competono con la Bishop per trovare un manufatto di inestimabile valore.

Uno dei film Netflix più visti di sempre, Red Notice è, in una parola, fantastico! A dire il vero, la trama non è poi così ben congegnata, ma il film di rapine si distingue per l’umorismo e le interpretazioni degli attori principali. Sebbene sia stato stroncato dalla critica, Red Notice è un film piacevole, con una grande azione e una tonnellata di scene esilaranti, e ha già in cantiere due sequel.

Triple Frontier (2019)

Diretto da J.C. Chandor (A Most Violent Year) da una sceneggiatura scritta insieme a Mark Boal (Zero Dark Thirty), Triple Frontier è il film degli uomini: un po’ dramma militare, un po’ rapina d’azione e la storia di uomini che si amano alla follia. Oscar Isaac interpreta Santiago “Pope” Garcia, un agente della DEA che riunisce il vecchio gruppo delle Forze Speciali per rapinare il nascondiglio nella giungla di un signore della droga. Ad affiancare Isaac c’è un gruppo di attori altrettanto forti: Ben Affleck, Charlie Hunnam, Pedro Pascal e Garrett Hedlund.

Il punto forte di Triple Frontier è che sotto tutti questi muscoli c’è una buona dose di cervello. Il film ha ricevuto recensioni ampiamente positive dalla critica, con elogi per la regia e la sceneggiatura. Certo, è prima di tutto un film di esplosioni ed elicotteri, ma ha anche molto da dire su ciò che accade agli uomini professionalmente violenti una volta cessati gli spari. Se Triple Frontier non è il film preferito di vostro padre, significa che non l’ha ancora visto.

Beyond Skyline (2017)

Esordio al lungometraggio dello sceneggiatore e regista Liam O’Donnell, Beyond Skyline vede protagonista Frank Grillo nei panni di un poliziotto in contrasto con il figlio (Jonny Weston) quando un attacco alieno li fa fuggire per salvarsi la vita. Sequel del film Skyline del 2010, il film è ambientato nello stesso periodo del suo predecessore, con uno sguardo diverso sulla stessa disastrosa invasione. Beyond Skyline è interpretato anche da Antonio Fargas, Iko Uwais e Yaya Ruhain.

Orgoglioso e polposo film di serie B con alieni che ti strappano il cervello dal cranio, Beyond Skyline è un’allegra avventura ricca di azione e di viaggi in tutto il mondo. Una volta che gli alieni entrano in contatto, il film rimbalza tra le ambientazioni e i personaggi a un ritmo incalzante, racchiudendo la follia fantascientifica di una serie di libri in un unico lungometraggio che viaggia dai tunnel sotterranei alla landa nucleare di Los Angeles fino a una nave aliena nel Laos. C’è anche una vera e propria battaglia Kaiju. Beyond Skyline non sarà adatto a tutti, ma se amate i film di serie B, questo folle film d’azione ha tutte le carte in regola.

Wheelman (2017)

Scritto e diretto da Jeremy Rush, Wheelman vede protagonista Frank Grillo nei panni di un autista in fuga che viene ingannato durante una rapina in banca. Con la sua famiglia in pericolo, il protagonista Wheelman deve navigare in un labirinto di pugnalate alle spalle e violenza per sopravvivere. Oltre a Grillo nel ruolo principale, il film è interpretato anche da Garret Dillahunt, Shea Whigham e Caitlin Carmichael.

Un thriller d’azione vecchia scuola, apprezzato dalla critica, Wheelman vede Grillo affrontare un tipo di sfida diversa per una star d’azione: una performance raccontata quasi interamente in primo piano dai confini di un unico veicolo. Questo non lascia molto spazio per tirare pugni o sparare con l’artiglieria pesante, ma Grillo e lo sceneggiatore e regista Jeremy Rush sfruttano al meglio l’impostazione minimalista, dando vita a un B-movie avvincente e sapientemente calibrato su una notte di crimine ad alto numero di ottani che esplode fin dall’inizio senza mai toccare il freno. Per pura coincidenza, il film conta anche 286 usi della parola “f***”, che non è un record ma è comunque piuttosto impressionante.