Oceania live action: la protagonista nelle nuove foto dal set

Mentre Oceania 2 sta puntando dritta verso il fine settimana del Ringraziamento nelle sale nordamericane, l’adattamento live-action della Disney del primo capitolo, la cui uscita è stata fissata per il 2026, è attualmente in fase di riprese alle Hawaii.

Grazie a Just Jared, ora abbiamo la possibilità di dare un nuovo sguardo alla nuova arrivata Catherine Laga’aia in costume come Vaiana. La scena in questione sembra essere una ricreazione di una scena iniziale del film originale, in cui Laga’aia è stata avvistata mentre parlava con l’oceano prima di essere apparentemente spinta indietro dalle onde.

Dwayne “The Rock” Johnson non è stato avvistato come Maui, anche se di recente siamo riusciti a vederlo trasformato nel personaggio che doppia anche nell’animazione. In un’intervista sul red carpet con Extra, l’attore ha confermato che le speculazioni secondo cui avrebbe indossato un costume muscoloso per dare vita al semidio in un live-action sono corrette.

“È un costume che ha richiesto molto tempo per essere indossato. Quindi, sono così felice che tu abbia detto, ‘Ti sei ingrassato’, perché quando dici, ‘Ti sei ingrassato’, significa che non te ne sei accorto”, ha detto. “Sono un paio d’ore al giorno di trasformazione, di indossarlo”.

“Abbiamo girato all’esterno e quando sono apparse quelle foto, ho pensato, ‘Merda, ci hanno beccato’, perché stavamo erigendo, tipo, muri in modo che non ci fossero paparazzi”, ha aggiunto Johnson. “Ma sono saliti sulle barche e hanno iniziato a scattare foto. Ma sono felice che ti sia piaciuto. Non vedo l’ora. Il film esce nel 2026”.

Thomas Kail, che ha diretto Hamilton a Broadway, dirige questa versione di Oceania e ha aggiunto: “Sono emozionato di aver incontrato Catherine, Rena, Frankie e John durante questo processo di casting. Sono onorato di questa opportunità e non vedo l’ora di essere tutti insieme sul set. E non c’è coppia migliore con cui stare in canoa di Catherine e Dwayne, in realtà un trio: anche Heihei è pronto”.

Johnson sta producendo Oceania così come Lin-Manuel Miranda, che ha scritto le canzoni originali. Il cast di supporto include John Tui nel ruolo di Chief Tui, Frankie Adams nel ruolo di Sina e Rena Owen nel ruolo di Gramma Tala. Oceania uscirà nelle sale il 10 luglio 2026.