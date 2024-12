Jurassic World Rebirth: Gareth Edwards annuncia i piani per la trilogia; nuove foto mostrano Scarlett Johansson in azione

Jurassic World Rebirth arriverà nelle sale la prossima estate e, grazie a Entertainment Weekly, abbiamo un nuovo sguardo al film insieme ad alcuni nuovi intriganti dettagli sulla storia.

Il regista di Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla, Gareth Edwards, sarà al timone di quella che ritiene possa essere l’inizio di una nuova trilogia. La precedente era composta da Jurassic World, Jurassic World: Fallen Kingdom e Jurassic World Dominion, con quest’ultimo che ha ricevuto una risposta contrastante da parte dei fan.

“Non posso parlare per la Universal, ma in un certo senso sembrava una nuova trilogia ”, ha rivelato il regista. “Non so quali siano i loro piani, ma mi è sembrato l’inizio di un capitolo nuovo di zecca di questo franchise. Per me è una gigantesca lettera d’amore a Steven Spielberg e ai suoi primi film”.

“Ci sono momenti in questo film che mi ricordano molto Lo Squalo. È come un piccolo greatest hits di tutti quegli aspetti dei suoi film che ho amato da bambino. È essenzialmente una piccola odissea avventurosa attraverso l’isola, una storia di sopravvivenza”, ha aggiunto Edwards.

Secondo il sito, la storia riprende cinque anni dopo gli eventi di Dominion e i dinosauri si stanno estinguendo a causa dell’inospitalità del mondo moderno. Quindi, non c’è un’apocalisse devastata dai dinosauri, ma questi ultimi si sono rifugiati al sicuro in una piccola regione ai tropici intorno all’equatore.

Essendo umani, non sono lasciati soli a lungo perché una società farmaceutica spera di utilizzare il DNA dei dinosauri per creare un nuovo farmaco salvavita.

Zora Bennett (Scarlett Johansson), che Edwards definisce “un tipo da operazioni speciali, ex-CIA”, viene incaricata di infiltrarsi nella regione ed estrarre il DNA. A lei si uniranno il capitano della nave della squadra, Duncan Kincaid (Mahershala Ali), il paleontologo Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) e il rappresentante di Big Pharma Martin Krebs (Rupert Friend).

A new look at Gareth Edwards’ ‘JURASSIC WORLD: REBIRTH’ starring Scarlett Johansson, Jonathan Bailey and Mahershala Ali has been released. In theaters July 2, 2025 (Via: @EW) pic.twitter.com/1Zf9VcVS6W — Nexus Point News (@NexusPointNews) December 18, 2024

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World Dominion, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui un tempo prosperavano. Le tre creature più colossali di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.

Jurassic World Rebirth è diretto dal vincitore del BAFTA Edwards da una sceneggiatura di David Koepp (La guerra dei mondi), basata sui personaggi creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley ed è prodotto esecutivamente da Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer.

Il cast del film comprende Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Bechier Sylvain e Ed Skrein. Jurassic World Rebirth arriverà nelle sale il 2 luglio 2025.