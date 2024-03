È stato recentemente annunciato che The Batman – Parte 2 non arriverà più nelle sale il 3 ottobre 2025, poiché la Warner Bros. Discovery ha deciso di posticipare il film di un anno intero al 2 ottobre 2026. Il primo film della trilogia progettata dal regista Matt Reeves è arrivato nelle sale il 4 marzo 2022, il che significa che ci saranno ben quattro anni tra un film e l’altro. Ciò significa anche che l’imminente sere del The Penguin, interpretata da Colin Farrell, è ora incredibilmente importante per mantenere alto l’interesse dei fan su questo franchise.

Dopo aver visto un primo teaser, ad oggi The Penguin non ha ancora una data di uscita precisa, ma è confermato per l’autunno del 2024. In una recente intervista con Jonatan Blomberg di MovieZine, Colin Farrell è però tornato a parlare del progetto, descrivendo la produzione come “lunga” e “un’esperienza davvero meravigliosa“. L’attore ha poi dichiarato che lo show sarà “molto cupo” e “molto pesante… il che non vuol dire che non mi sia divertito mentre lo facevo, mi sono divertito moltissimo. Ma è incredibilmente violento“.

Ha inoltre dichiarato: “È l’ascesa di un uomo verso ciò che ha sempre sognato di ottenere, ovvero un certo potere o status sociale. E la morte di Carmine Falcone alla fine del film lascia questo vuoto a Gotham da riempire.”. “E così ci sono varie persone che si accaparrano quel potere e questo è il viaggio di Oswald, che cerca di salire in cima, attraverso ostacoli straordinari ed è tutto molto dark. Lauren LeFranc ha scritto otto ore di televisione davvero contorte“.

Cosa aspettarsi da The Penguin?

Ambientato nel mondo di The Batman del 2022, The Penguin si concentrerà sul passato di Oswald Cobblepot e mostrerà la sua ascesa al potere nel ventre squallido di Gotham piuttosto che rappresentarlo come un boss affermato. Il personaggio ha una ricca storia di apparizioni dal vivo, poiché Danny DeVito ha interpretato il famoso Pinguino in Batman Returns mentre Robin Lord Taylor lo ha interpretato in Gotham.

La serie sarà basata sui personaggi DC creati da Bob Kane e Bill Finger. È stata scritta da Lauren LeFranc, che è anche la showrunner. I primi due episodi saranno diretti da Craig Zobel. Insieme a Colin Farrell recitano nella serie Cristin Milioti (Made for Love) nel ruolo della figlia di Carmine, Sofia Falcone; Michael Zegen (The Marvelous Mrs. Maisel) nel ruolo del figlio di Carmine, Alberto Falcone; e Clancy Brown (John Wick: Capitolo 4) nei panni di Salvatore Maroni, gangster di Gotham. A loro si uniscono Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Carmen Ejogo, François Chau e David H. Holmes.

Si dice anche che Robert Pattinson potrebbe apparire nei panni di Bruce Wayne/Batman in The Penguin. I produttori esecutivi sono Dylan Clark e Matt Reeves di The Batman, Farrell, LeFranc, Daniel Pipski, Adam Kassanand e Rafi Crohn. È un progetto congiunto tra 6th e Idaho, DC Entertainment, Dylan Clark Productions e Warner Bros. Television.