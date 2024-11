Sgt. Rock: si dice che Daniel Craig sia la prima scelta di Luca Guadagnino per il ruolo del protagonista

Luca Guadagnino (Challengers, Call Me By Your Name, Suspiria) potrebbe non sembrare il più adatto a dirigere un film di fumetti/supereroi, ma si ritiene che il regista sia in trattative con i DC Studios per dirigere un prossimo progetto del DCU.

Jeff Sneider ha menzionato per la prima volta che Guadagnino era “corteggiato per un futuro film del DCU” nella sua newsletter a settembre, e Nexus Point News è intervenuto successivamente, affermando di aver rivelato il film che è in trattative per dirigere.

Guadagnino sarebbe pronto a dirigere un film su Sgt. Rock e il suo collaboratore di Challengers e Queer, Justin Kuritzkes, sarebbe a bordo per scrivere la sceneggiatura. Si dice che il progetto sia un “pezzo d’epoca ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale”.

Ora, Nexus Point News ha condiviso un aggiornamento molto interessante. Secondo il sito, l’ex James Bond Daniel Craig è la “prima scelta” del regista per interpretare il ruolo principale.

Anche se questa notizia fosse esatta – anche se, a onor del vero, il sito ha fatto incetta di scoop negli ultimi tempi – non c’è nulla che indichi che Craig sarebbe interessato, quindi la notizia potrebbe non avere molto valore.

È da un po’ di tempo che si sussurra di un potenziale film su Sgt. Rock, e i tentativi di far decollare un film basato sul personaggio risalgono alla fine degli anni ’80, quando Arnold Schwarzenegger fu brevemente proposto per interpretare il protagonista. Anche Bruce Willis era in trattative per interpretare Rock in un film diretto da Guy Ritchie nel 2008.

Il produttore Joel Silver ha rivelato che questo film sarebbe stato ambientato nel futuro durante un’intervista del 2010 con LA Times.

“Si [svolge] un po’ nel futuro. Come film di guerra, non sarà “dove è stato”, ma “dove sta andando”. Non volevamo fare l’Iraq, non volevamo fare una guerra contemporanea. Volevamo fare una sorta di guerra futuristica. È piuttosto forte. Chad St. John ha scritto la sceneggiatura e Francis Lawrence è coinvolto nello sviluppo del film. Non è ancora un film pronto, ma le mie sensazioni sono buone”.

Il sergente Franklin Rock è stato creato da Robert Kanigher e Joe Kubert e ha debuttato sulle pagine di Our Army at War #83 nel 1959. Rock era un membro della Compagnia Easy, un’unità che ha combattuto nel Teatro Europeo durante la Seconda Guerra Mondiale e che consisteva in un gruppo eterogeneo di individui che sono riusciti a partecipare a tutte le principali azioni della guerra europea.

Cosa ne pensate di questa voce? Siete interessati a un film su Sgt. Rock e pensate che Guadagnino sarebbe una buona scelta per la regia?