Gambit di Channing Tatum potrebbe nei prossimi film sugli AVENGERS?

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars porranno fine alla Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, e sembra che ci siano dei piani cosmici in atto per il prossimo grande evento del MCU.

Nel suo ultimo Q&A, Alex Perez di The Cosmic Circus ha condiviso alcune interessanti indiscrezioni sui prossimi film dei Vendicatori, su quali personaggi degli X-Men potrebbero apparire e sulla trama di crossover multi-film che gli eventi di Doomsday e Secret Wars potrebbero preparare.

Perez ha sentito dire che lo studio vuole che i personaggi dei “precedenti film Marvel Legacy” appaiano nei prossimi film dei Vendicatori, con “niente e nessuno off limits. E nemmeno i formati”. Non sappiamo esattamente a cosa si riferisca, ma potrebbe suggerire che si stanno prendendo in considerazione alcuni personaggi animati.

Ha anche anticipato che, dopo Secret Wars, “inizia il conto alla rovescia per Annihilation ”.

Annihilation è stata una storia crossover del 2006 che si è concentrata su una serie di eroi e cattivi spaziali, tra cui Nova, Silver Surfer, Thanos, Ronan l’Accusatore, diversi membri dei Guardiani della Galassia e, naturalmente, Annihilus, che si dice farà il suo debutto nel MCU nella serie Nova Disney+.

Per quanto riguarda i personaggi degli X-Men che potrebbero comparire in Avengers 5 e 6, Perez ritiene che Charles Xavier (Patrick Stewart) e Bestia (Kelsey Grammar) siano certi, e ha sentito dire che Channing Tatum riprenderà il suo ruolo di Deadpool e Wolverine come Gambit.

Se tutto ciò è vero, si può scommettere che Xavier, Bestia e Gambit faranno parte in qualche modo del reboot degli X-Men, magari come mentori dei membri più giovani della squadra (abbiamo sentito che la Marvel sta selezionando attori tra i 25 e i 25 anni).