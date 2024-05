Spider-Man 4: Jacob Batalon risponde alle voci su Hobgoblin

I fan di The Amazing Spider-Man sanno bene che Ned Leeds e Hobgoblin hanno una storia complicata. Mentre Roderick Kingsley è il vero cattivo che si nasconde dietro la maschera del personaggio, Ned ha subito il lavaggio del cervello e ha causato molti problemi a Spidey nel corso degli anni. Ora, con il Ned del MCU non si ricorda più di Peter Parker, è possibile che i Marvel Studios potrebbero trovare un modo per fare in modo che la loro versione del personaggio acquisisca il ruolo di Hobgoblin per Spider-Man 4.

I concept art hanno confermato che l’idea è stata presa in considerazione molto brevemente per Spider-Man: No Way Home e potrebbero essere ripresi per il quarto film, ma cosa ne pensa l’interprete di Ned, Jacob Batalon? “Onestamente, non ne sono sicuro”, ha ammesso in un’intervista a CBR. “Ancora una volta, potremmo averne parlato, di sicuro, ma non so se se avrebbe portato a qualcosa di serio sull’essere un cattivo, o qualcosa del genere”.

Le probabilità che questo accada in Spider-Man 4 sembrano dunque scarse, e se Hobgoblin dovesse apparire, Kingsley avrebbe probabilmente più senso come volto dietro la maschera. Ned ha però mostrato un’inclinazione per la magia in Spider-Man: No Way Home, ma si è trattato di una modifica dell’ultimo minuto dopo che America Chavez è stata tagliata dalla storia a causa del cambiamento della data di uscita.

Per quanto riguarda il suo futuro nel MCU con Spider-Man 4, Batalon ha dichiarato: “Sono aperto a tutto, e credo che tutti noi siamo aperti a tutto. A meno che tu non sia un supereroe, uno di quelli principali su cui stanno cercando di fare film, non si sa mai non puoi sapere cosa succederà. Nell’industria, la gente non vuole sperare di dover desiderare”.

“Quindi, spero di [tornare]. Sono pronto a tutto. Mi piacerebbe essere di nuovo parte di qualcosa di speciale. Ma allo stesso tempo, capisco che si tratta di un business e che la gente potrebbe non volere più quella cosa, quindi cerco solo di essere il più realistico possibile sulla vicenda”.



Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Jacob Batalon, interprete di Ned, ha invece dichiarato di non aver ancora ricevuto la chiamata. Si vocifera poi che Sydney Sweeney possa interpretare Black Cat, mentre Scorpion e persino gli Spider-Slayers sono stati presi in considerazione come cattivi di Spider-Man 4. Al momento, il ruolo di The Kingpin sembra essere certo, se si crede agli scoop dei social media. Il film non ha però ancora una data di uscita, ma ci aspettiamo che arrivi nelle sale il prossimo anno.

Per quanto riguarda il regista, era stato fatto il nome di Sam Raimi, ma la cosa sembra essere stata smentita dal diretto interessato. Al momento, dunque, non è ancora chiaro chi potrebbe andare a ricoprire tale ruolo. Si prevede che il Peter di Holland avrà un ruolo importante anche nei prossimi film dei Vendicatori: già in precedenza era stato riferito che l’Uomo Ragno sarebbe stato il protagonista di Avengers 5, ma al momento non vi sono certezze a riguardo.