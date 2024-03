Spider-Man 4: 5 modi in cui i Marvel Studios possono renderlo il miglior film sull’Uomo Ragno

Anche se ancora non è stato ufficialmente annunciato, è ormai noto che i Marvel Studios e la Sony Pictures stanno lavorando a Spider-Man 4, il prossimo film con l’Uomo Ragno di Tom Holland, che potrebbe idealmente arrivare nei cinema prima del finale della Saga del Multiverso, previsto per il 2027 con Avengers: Secret Wars. Ad oggi, proprio in mancanza di voci ufficiali, non ci sono grandi certezze riguardo a ciò che questo film potrà o meno contenere, anche se i rumor a riguardo non mancano. Spider-Man: No Way Home ha però gettato le basi per avere uno Spider-Man profondamente calato nel contesto urbano, per cui ci si potrebbe aspettare novità particolarmente entusiasmanti. Volendo giocare con le idee, eccone alcune che potrebbero rendere Spider-Man 4 il miglior film sull’Uomo Ragno.

5 Mettere in pausa il Multiverso Si dice che la Sony Pictures vorrebbe nuovamente includere gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man 4. Ciò si spiegherebbe con il desiderio di replicare il grandissimo successo di Spider-Man: No Way Home, distintosi per i suoi quasi 2 miliardi di dollari d'incasso. Per quanto sarebbe bello vedere questo trio condividere di nuovo lo schermo, sarebbe decisamente più interessante vedere il Peter Parker del MCU affrontare da solo le nuove sfide che lo attendono, compiendo così ulteriori passi in avanti nella sua evoluzione come supereroe in vista di una riunione con gli altri Avengers. Dimenticarsi dunque del Multiverso per Spider-Man 4 sarebbe cosa buona e giusta.