Secondo nuove indiscrezioni, il regista di Fast & Furious 9 sarebbe uno dei registi in lizza per dirigere Spider-Man 4 per Sony e i Marvel Studios. Secondo lo stesso rapporto, Tom Holland e Zendaya torneranno a interpretare rispettivamente Peter Parker e MJ. Le riprese del film dovrebbero iniziare verso la fine dell’anno, a settembre o ottobre, e non è chiaro se Lin sia un finalista o solo una delle tante ipotesi attualmente in corsa per il ruolo da regista. Se venisse confermato alla guida del progetto, per Lin sarebbe l’ennesimo blockbuster, avendo già diretto svariati capitoli della saga di Fast & Furious come anche Star Trek: Beyond. La sua grande esperienza con questa tipologia di film, dunque, lo rende certamente un candidato ideale.

Spider-Man 4, cosa sappiamo sul film?

Mentre lo Spider-Man di Holland dovrebbe avere un ruolo da protagonista in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, sembra che la prossima trilogia interamente dedicata al personaggio vedrà Peter passare il ruolo di Spider-Man a Miles. Può sembrare prematuro, ma con un’altra trilogia per lui prevista ci sarà ancora molto tempo a disposizione per far evolvere Peter Parker e portare degnamente a conclusione il suo arco narrativo.

Indipendentemente da quale sia il piano, ad oggi Spider-Man 4 è ancora prevelentemente in fase di considerazioni preliminari, per cui potrebbe volerci un po’ prima di rivederlo sul grande schermo. In una recente intervista Hollanda ha dichiarato che: “È un processo collaborativo. I primi incontri rispondevano alla domanda, ‘Perché dovremmo farlo di nuovo?’ E penso che abbiamo trovato tutti il motivo. Sono davvero, davvero contento di dove siamo in termini di creatività”. Non resta dunque che attendere novità in merito.

LEGGI ANCHE: