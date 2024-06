Spider-Man 4 potrebbe apportare dei cambiamenti che faranno felici i fan

Nel 2012, The Amazing Spider-Man ha promesso ai fan una “Storia mai raccontata“, solo che sarebbe stata molto simile a quella che avevamo visto nel film di Sam Raimi.

Sebbene i trailer presentassero scene innovative come il punto di vista del lancio di ragnatele, queste erano in gran parte assenti dal prodotto finito e ciò che abbiamo ottenuto si è rivelato in gran parte deludente. The Amazing Spider-Man 2, tuttavia, ha alzato la posta in gioco, offrendo sequenze ad alta quota più in linea con la trilogia di Raimi. Quando i Marvel Studios riavviarono Peter Parker per l’MCU, furono apportate molte modifiche al personaggio… incluso renderlo un amichevole Spider-Man di quartiere.

Di conseguenza, è stato solo con Spider-Man: No Way Home del 2021 che abbiamo ottenuto un vero “swing finale”. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il piano è che Spider-Man 4 presenti sequenze di ragnatele in linea con ciò che abbiamo visto prima della trilogia dei Marvel Studios. Questa sarà sicuramente musica per le orecchie dei fan di Spidey poiché questo aspetto mancava nelle sue ultime avventure sul grande schermo.

Sembra che il piano sia quello di riportare Spider-Man alle sue radici, con una storia a livello della strada che, secondo quanto riferito, vedrà Peter “seppellire completamente la vita che aveva come Peter Parker e sostituirla con il mantello di Spider-Man, poiché è perseguitato dalla sua colpa commessa in [Spider-Man: No Way Home].”

Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si vocifera che Sydney Sweeney possa interpretare Black Cat, mentre Scorpion e persino gli Spider-Slayers sono stati presi in considerazione come cattivi di Spider-Man 4. Al momento, il ruolo di The Kingpin sembra essere certo, se si crede agli scoop dei social media.

Per quanto riguarda i dettagli della trama, di recente si è parlato della possibilità che Peter Parker indossi la tuta aliena introdotta per la prima volta alla fine di Spider-Man: No Way Home e che Venom appaia in qualche veste. Come sempre, restate sintonizzati per gli aggiornamenti su Spider-Man 4 non appena li avremo.