Spider-Man: No Way Home, concept art rivela un nuovo “sorprendente” design per l’avvoltoio

I concept art di Spider-Man: No Way Home, rivelati di recente, mostrano un altro design alternativo dell'Avvoltoio prima che Michael Keaton venisse tagliato dal film, questa volta con una tuta da volo fatta di scarti.

Spider-Man: No Way Home ha subito diverse iterazioni, le cui ragioni sono infinite. La pandemia è stata una delle principali cause, così come le sfide poste dall’arruolamento di tutti gli attori del passato del franchise di Spider-Man.

I camei di Tobey Maguire e Andrew Garfield sono stati fatti all’ultimo minuto e, se Doctor Strange nel Multiverso della Follia non fosse stato rimandato, America Chavez avrebbe dovuto interpretare un ruolo chiave nel threequel.

Il ritorno di Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes, alias l’Avvoltoio, è stato scartato e in precedenza abbiamo visto un concept art di Peter Parker che visitava la casa di Toomes con Doctor Octopus, Green Goblin ed Electro al seguito. Un altro pezzo mostrava Spidey che sembrava fare squadra con l’adolescente, mentre abbiamo anche visto alcune versioni diverse della sua tuta da volo aggiornata.

Ora, il concept artist dei Marvel Studios Josh Nizzi ha condiviso un’altra versione alternativa del cattivo per Spider-Man: No Way Home.

Sembra che l’idea fosse che Toomes, ora libero dalla prigione, lavorasse in uno sfasciacarrozze, ben lontano dall’impero criminale che aveva creato rubando tutta la tecnologia al Damage Control. Il cambiamento di circostanze si riflette anche nelle ali che ha costruito utilizzando rottami metallici.

Non sappiamo ancora perché o quando l’Avvoltoio sia stato eliminato dalla sceneggiatura del film, anche se la Sony Pictures lo ha riportato in Morbius per un cameo confuso e meglio dimenticato, che è cambiato significativamente durante le riprese.

È possibile che Toomes sia stato inserito nella storia prima che Tobey Maguire e Andrew Garfield venissero arruolati, anche se supponiamo che la Sony abbia insistito per poterlo utilizzare nella prima uscita da solista del Vampiro Vivente Morbius . Date un’occhiata più da vicino al rottamatore Avvoltoio di Spider-Man: No Way Home nel post di Instagram qui sotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Josh Nizzi (@joshnizzi.art)