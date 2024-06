Wesley Snipes apparirà in Deadpool & Wolverine, le voci si fanno più insistenti

Sono ormai mesi che si parla online del ritorno di Wesley Snipes nei panni di Blade. Con film “multiversali” come Deadpool & Wolverine e Avengers: Secret Wars all’orizzonte, voci come queste sono all’ordine del giorno ed è probabile che la maggior parte si dimostrerà falsa.

La comparsa di Snipes nel prossimo trequel di Deadpool è sempre sembrata improbabile dato il suo passato con Ryan Reynolds e, all’inizio di questa settimana, molti fan erano convinti di aver trovato il Daywalker interpretato da Sticky Fingaz in una foto del film.

La faida tra Wesley Snipes e Ryan Reynolds

Bene, lo scooper @MyTimeToShineH è intervenuto oggi, confermando che Blade di Snipes apparirà in Deadpool & Wolverine. Snipes ha interpretato l’iconico cacciatore di vampiri in Blade, Blade II e Blade: Trinity, in cui appare Hannibal King di Ryan Reynolds.

“È sempre esagerato”, aveva detto in precedenza Reynolds riguardo al presunto scontro con Snipes sul set. “La mia personalità è l’esatto opposto di Wesley. Non ho mai incontrato Wesley, ho incontrato solo Blade, ed è un attore metodico. Di’ quello che vuoi su quello stile di recitazione, ho il massimo rispetto per tutto ciò che serve a portare avanti i processi di recitazione.”

“Noi tutti diciamo che questi attori guadagnano così tanti soldi e vivono una vita di svago e privilegi, ma questo è un processo vulnerabile, salire sul set ogni giorno ed esibirsi davanti a 110 anime giudicanti. Quindi ho il massimo rispetto per qualunque cosa serva a lui o a chiunque altro per superare tutto ciò in un modo che sia artisticamente appagante.”

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.

“I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi: Deadpool e Wolverine. Un svogliato Wade Wilson fatica nella vita di tutti i giorni. I suoi giorni da mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo pianeta natale si trova ad affrontare una minaccia alla sua esistenza, Wade deve, con riluttanza, vestirsi di nuovo con un ancora più riluttante… riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine- ah cazzo. Le sinossi sono così dannatamente stupide.”