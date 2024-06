Deadpool & Wolverine: nuove indiscrezioni affermano che [SPOILER] avrà un ruolo importante

Manca meno di un mese all’uscita di Deadpool & Wolverine e le voci sui personaggi che potrebbero comparire nel film si fanno ora piu insistenti. L’ultimo rapporto di Daniel Richtman sostiene che un certo attore riprenderà il suo ruolo probabilmente più famoso, e per qualcosa di più di un semplice cameo. Come già riportato negli scorsi giorni, a quanto pare Wesley Snipes tornerà a vestire i panni di Blade, ma rimarrà come personaggio secondario per una buona parte della durata del film.

Questo sarebbe in linea con una precedente indiscrezione secondo cui Wade Wilson e Logan assembleranno una propria squadra di “Vendicatori” composta da varianti del Multiverso per sconfiggere Cassandra Nova. Durante la prima puntata di The Official Marvel Podcast, Kevin Feige ha confermato che lo studio ha tenuto nascosti almeno alcuni personaggi fino a quando il pubblico non si siederà in sala per vedere il threequel.

“L’intera vicenda è cruenta, sboccata e vietata ai minori come ci si aspetterebbe, ma è anche estremamente accattivante ed emotiva. Vederli interagire con gli agenti della TVA e con le persone che conoscono quell’organizzazione dalla prima e dalla seconda stagione di Loki è un’emozione. La combinazione di tutti questi mondi diversi e di tutti questi sapori diversi, e forse anche di qualche altro che la gente non conoscerà finché non vedrà il film, è entusiasmante“.

Questo significa che Snipes potrebbe rimanere nei panni di Blade per Avengers: Secret Wars? È possibile, ma Mahershala Ali è ancora destinato a interpretare una nuova versione del Daywalker nell’MCU, dunque sarà interessante capire se effettivamente il Blade di Snipes sarà nel film è cosa ciò potrebbe significare per il futuro del personaggio.

Tutto quello che sappiamo su Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.

Una voce recente afferma che anche Liev Schreiber sia presente riprendendo il suo ruolo Sabretooth. Di certo, Morena Baccarin (Vanessa), Karan Soni (Dopinder), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter) e Shioli Kutsuna (Yukio) torneranno tutti nei panni dei rispettivi personaggi, e a loro si uniranno i nuovi arrivati in franchising Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), i cui ruoli sono ancora segreti. Un recente report afferma inoltre che la TVA di Loki, incluso l’agente Mobius (Owen Wilson) e Miss Minutes, saranno coinvolti nel film. Deadpool & Wolverine uscirà nei cinema il 26 luglio 2024.