Superman: nuove foto dal set offrono uno sguardo ravvicinato a L’Ingegnere e altri due personaggi

Dopo la grande rivelazione di ieri sera che l’Uomo d’Acciaio (David Corenswet) dovrà affrontare un nuovo formidabile nemico nel reboot Superman di James Gunn, abbiamo un’altra serie di foto dal set di Cleveland, Ohio, che ci permettono di dare un’occhiata più da vicino a questo misterioso cattivo. Non sappiamo ancora con esattezza di chi si tratti (Ultraman? Midnighter? Bizarro? Ulysses?), ma chiunque si riveli essere, è chiaramente abbastanza potente da rappresentare una minaccia fisica per l’Uomo del Domani e tenerlo bloccato a terra. Lo scooper MTTSH è comunque convinto che si tratti di Ultraman.

The whole point of the movie is that Lex creates a Superman clone. Ulysses is not another version of Superman, while Ultraman IS. And in this movie he's a clone instead of a Superman from an alternate reality https://t.co/t2wJHpSVeD — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) June 26, 2024

Le foto ci permettono anche di vedere meglio María Gabriela de Faría nel ruolo del membro dell’Authority L’Ingegnere e Frank Grillo nel ruolo di Rick Flag Sr., che evidentemente stanno lavorando insieme per catturare Superman. È Lex Luthor (Nicholas Hoult) a dare gli ordini? O scopriremo che è Amanda Waller a tirare le fila? Non resta che attendere di poter avere maggiori informazioni a riguardo, nel mentre ecco qui di seguito le nuove foto diffuse:

"Superman" set photo spoilers ahead! David Corenswet's Superman was arrested in new set pictures taken today, which also feature Frank Grillo‘s Rick Flag Sr. and María Gabriela de Faría‘s The Engineer. Click ⬇️ for the pics: https://t.co/ITnqb1aWRB — JustJared.com (@JustJared) June 26, 2024

Superman (David Corenswet) and The Engineer (Maria Gabriela De Faria) on the set of SUPERMAN!#Superman pic.twitter.com/9MG9dh8JfY — Everything_DCU (@JeremyJLop) June 26, 2024

Frank Grillo (Rick Flag Sr) and Maria Gabriela De Faria (Engineer) on the set of #Superman pic.twitter.com/943hEa7yKz — Everything_DCU (@JeremyJLop) June 26, 2024

New images of Maria Gabriela De Faria as Engineer on the set of #Superman pic.twitter.com/BVGYx8NWbU — Everything_DCU (@JeremyJLop) June 26, 2024

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.