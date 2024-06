Superman: nuovi video e foto dal set anticipano la presenza di un amato personaggio

Le cineprese continuano a girare sul set del film Superman, a Cleveland e, sebbene le foto di oggi non siano così rivelatrici come quelle condivise online all’inizio della settimana, abbiamo un nuovo video molto interessante che potrebbe confermare l’apparizione di un certo personaggio nel reboot del DCU. Protagonista di questo nuovo filmato è il Mr. Terrific di Edi Gathegi, intento a muoversi lungo la strada e comportarsi in modo… piuttosto strano! L’eroe sembra interagire con qualcuno/qualcosa che non si vede, il che ha portato a speculazioni sul fatto che Superman avrà un personaggio completamente in CGI.

La teoria subito diffusasi – in particolare guardando i movimenti e i gesti di Terrific verso la fine del video – riguarda Krypto, il fedele cagnolino di Superman. Ulteriori foto poi diffuse sembrano confermare ulteriormente tale teoria, in quanto in esse viene mostrato Mr. Terrific con in mano una scatola di crocchette per cani Milk Bone. È dunque sempre più probabile che tale personaggio, di cui si vociferava da tempo, farà il suo debutto sul grande schermo proprio con il film scritto e diretto da James Gunn.

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane.

Nel cast anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, animazione e giochi”.

Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.