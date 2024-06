Thunderbolts*: David Harbour rivela di aver terminato le riprese

David Harbour, che ha fatto il suo ingresso nel MCU con Black Widow, ha confermato su Instagram di aver terminato le riprese di Thunderbolts* dei Marvel Studios. L’attore ha anche condiviso sul proprio profilo social quello che sembra essere un poster di propaganda d’epoca con Red Guardian all’apice della Guerra Fredda. La scritta in russo dovrebbe tradursi in “Siamo indomabili come il Guardiano Rosso“.

Dato che le riprese del film si stanno ormai avviando alla conclusione, quando il mese prossimo i Marvel Studios si recheranno al Comic-Con ci aspettiamo che un nuovo sguardo sui Thunderbolts* venga rilasciato durante quello che sarà sicuramente un memorabile panel nella Hall H. C’è una buona probabilità che venga rilasciato anche online e, se siamo davvero fortunati, potremmo anche vedere Sentry.

“È così interessante pensare a dove Red Guardian finisce alla fine di ‘Black Widow’, dopo che la sua storia è conclusa e cosa gli succederà dopo essere uscito di prigione“, ha detto Harbour in una recente intervista. “Dove va? Anche riallacciare i rapporti con Florence [Pugh] sarà fantastico“. “Mi piacerebbe vedere – perché è un idiota ed è un egocentrico – tutte queste cose, ma ha questo fuoco dentro di sé, e penso che potrebbe essere all’altezza di certe occasioni se gliene venisse data la possibilità“.

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts*

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts*, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Harrison Ford – ammesso che sia ancora presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.

LEGGI ANCHE: THUNDERBOLTS*: 7 indiscrezioni e spoiler da conoscere sul possibile film Marvel sui Dark Avengers