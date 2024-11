Timothée Chalamet: un agente gli ha suggerito di “ingrassare” per ottenere ruoli di successo

Riflettendo sulla sua carriera, Timothée Chalamet ha detto che ci sono state alcune porte che gli sono state chiuse nel settore a causa del suo aspetto. In una nuova intervista con Zane Lowe, che promuove per la prima volta il suo film biografico su Bob Dylan, A Complete Unknown, il candidato all’Oscar ha detto di essersi immedesimato in alcuni elementi da outsider presenti nel leggendario musicista, in quanto è stato in un certo senso scelto solo per certi tipi di ruoli.

“Ho avuto un’esperienza di vita, non voglio dire che sia strana, ma posso relazionarmi con alcune delle cose che ha vissuto“, ha spiegato. “Bob voleva essere una star del rock & roll – Buddy Holly, Little Richard, Elvis Presley – questo era il tipo di, a seconda del punto di vista, il tipo di pop croccante, la musica rock & roll che veniva saturata e commercializzata per i bambini alla fine degli anni ’50. Allo stesso modo, volevo diventare un grande attore cinematografico“.

Powered by

La star di Chiamami col tuo nome ha continuato: “Ma se facevo un provino per The Maze Runner o Divergent – cose di questo tipo che stavano spopolando quando ero agli esordi – il feedback era sempre del tipo: ‘Oh, non hai il fisico giusto’. Ho avuto un agente che mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Devi ingrassare’, non in modo aggressivo, ma sai…”. Tuttavia, Timothée Chalamet è stato in grado di ritagliarsi una propria strada, soprattutto grazie a film indipendenti apprezzati dalla critica, come lo struggente Beautiful Boy al fianco di Steve Carell, Lady Bird e Piccole donne di Greta Gerwig e le sue prime interpretazioni da protagonista in Miss Stevens e Hot Summer Nights.

“Ho trovato la mia strada in questi film molto personali“, ha detto Chalamet. “Per [Dylan], si trattava di musica folk… per me si trattava di film a budget ridotto ma molto – non so come altro definirli – personali, iniziati in questo spazio teatrale. È qui che ho trovato il mio ritmo, la mia sicurezza, il mio flusso, come lo si voglia chiamare“. Da allora, Timothée Chalamet è certamente diventato un “grande attore cinematografico” a pieno titolo, recitando nella doppia epopea di Denis Villeneuve, Dune e Dune – Parte Due, oltre al musical Wonka. Ha battuto i record di incassi, con un ritorno personale in tutto il mondo di 2,5 miliardi di dollari a partire dal 2024.

A Complete Unknown, tutto quello che sappiamo sul film

Il biopic su Bob Dylan, intitolato A Complete Unknown, sarà diretto da James Mangold. Avrà come protagonista Timothée Chalamet nel ruolo della stella del folk e vedrà anche la partecipazione di Elle Fanning nel ruolo dell’artista e interesse amoroso di Dylan, Sylvie Russo. Edward Norton interpreterà invece il ruolo del musicista Pete Seeger. A Complete Unknown si concentrerà sui giorni di maggiore trasformazione della carriera di Dylan. Seguendo il giovane cantante folk e la sua chitarra per le strade e i palcoscenici di New York nel 1965, quando Dylan sostituì la sua acustica con un’elettrica e portò un nuovo sound nel settore.

Anche la storia d’amore tra Dylan e Russo sarà collegata al film, dato che i due erano apparentemente inseparabili durante questo periodo della loro vita e si servivano l’un l’altro come muse. Possiamo aspettarci che una buona parte del film si concentri sulla creazione e sull’uscita del quinto album di Dylan, Bringing It All Back Home, perché è stato allora è salito davvero alla ribalta con il brano classico “Like a Rolling Stone“. Basato sul libro del 2015 di Elijah Wald “Dylan Goes Electric” e originariamente intitolato “Going Electric”, A Complete Unknown prende in prestito una frase da “Like a Rolling Stone” di Dylan – l’inno folk-rock plugged-in che ha rivoluzionato la storia della musica.

Mangold ha descritto il Dylan del suo film come “un vagabondo che arriva dal Minnesota con un nome nuovo e una nuova visione della vita”. Il suo arrivo a New York scatena “uno sconvolgimento nella comunità folk e in quello che pensavano fosse il folk vero e proprio e il folk illecito”. Il vero Dylan, che ha 83 anni, ha fornito spunti per la sceneggiatura e ha partecipato a diversi incontri con Mangold. Ad oggi il film è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale.